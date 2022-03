Japan Data

Les pères japonais : trop pour le travail et pas assez pour les enfants et les tâches ménagères

Selon une étude, plus d’un tiers des pères d’enfants en bas âge au Japon consacrent 12 heures ou plus à leur travail et leurs trajets quotidiens, ce qui leur laisse seulement 10 minutes par jour pour les tâches ménagères.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский