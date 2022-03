Criminalité au Japon en 2021 : le chiffre le plus bas enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale

Japan Data

Selon les données provisoires de l’Agence nationale de la police, le nombre de crimes et délits au Japon en 2021 est le plus bas jamais enregistré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Si un pic du nombre de crimes et délits au Japon (allant du vol au meurtre) a été enregistré en 2002, avec plus de 2,8 millions de cas, ce chiffre a depuis baissé graduellement d’année en année, pour atteindre 568 148 en 2021. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il est à noter que les deux dernières années ont vu une diminution importante du nombre de crimes et délits ayant lieu dans la rue ou de cambriolages, une donnée à mettre en relation avec la pandémie de Covid-19 qui a poussé les gens à rester chez eux durant de longues périodes.

En contrepartie, les achats en ligne depuis chez soi, accentué par la numérisation progressive des paiements et la baisse de l’utilisation de sommes en liquide, ont provoqué une hausse de la cybercriminalité. Les escroqueries par transfert d’argent entre autres ont pris de l’importance, avec une augmentation de 6,7 % (14 461 cas) par rapport à l’année dernière.

Le taux d’arrestations dans l’ensemble pour tout type de crime et et délits a été de 46,6 %. Mais dans le cas des crimes de haute gravité comme le meurtre, le vol aggravé ou le viol, le taux est monté à 93,4 %.

(Photo de titre : Pixta)