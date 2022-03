Japan Data

Avoir ses règles est un sujet encore largement tabou et ignoré chez les jeunes Japonais

Selon un sondage auprès des jeunes Japonaises, les menstruations sont encore un sujet largement tabou et nombre d’entre elles ne veulent même pas en parler avec leur entourage proche (amis, partenaire...). La majorité des garçons reconnaissent aussi avoir peu de connaissances à ce propos et aimeraient en apprendre plus.

