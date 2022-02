Allergies droit devant : la saison 2022 des pollens au Japon

Japan Data

L’arrivée du printemps annonce malheureusement le début de la saison des pollens, véritable enfer pour beaucoup. Au Japon, si les températures particulièrement froides cette année ont entraîné le début d’une dispersion des pollens plus tardive que d’ordinaire, le pollen de cèdre commence déjà à se disperser sur une large zone de l’ouest à l’est du pays. Et après le pollen de cèdre, ce sera au tour du pollen de cyprès. Pour éviter le nez qui coule ou les yeux qui pleurent et qui grattent, les Japonais ont l’habitude de porter un masque sanitaire et parfois des lunettes protectrices.

Le 21 février, l’entreprise de prévisions météorologiques Weathernews a annoncé le début de la saison des pollens dans 13 préfectures(*1) dont Tokyo, en se basant sur les données de détecteurs de pollens et sur le nombre de personnes qui se sont plaintes de symptômes allergiques.

En raison de températures plus fraîches qu’à l’ordinaire, la dispersion des pollens a commencé plus tardivement que l’année dernière. Depuis la mi-février toutefois, la température a avoisiné à plusieurs reprises les 15 degrés dans les régions du Kyûshû et du Shikoku (sud-ouest du pays). Cette douceur a entraîné l’éclosion des fleurs mâles et ainsi, le début de la période tant redoutée par les personnes allergiques...

Dans les régions du Chûgoku (extrémité ouest de l’île principale du Japon), du Kyûshû et du Shikoku, la dispersion des pollens de cèdre (sugi) devrait se poursuivre jusqu’à la mi-mars, et dans les régions du Kantô (Tokyo et les préfectures environnantes) et du Tôkai (centre est/Nagoya) jusqu’à la fin mars. À la mi-avril, ce sera au tour des pollens de cyprès (hinoki). La dispersion se poursuivra jusqu’à la mi-avril.

Dans le sud et le centre de la préfecture de Hokkaidô (nord) le pic de la période de dispersion des pollens des bouleaux blancs (shirakaba) devrait se produire aux alentours de la Golden Week (période de congés nationaux entre fin avril et début mai) et dans le nord et l’ouest de l’Archipel à la mi-mai.

Selon les prévisions pour cette année 2022, la quantité de pollens de bouleaux blancs dispersés dans la préfecture de Hokkaidô devrait être supérieure de 180 % à la quantité observée l’année dernière et de 130 % plus importante dans le nord du Tôhoku (nord-est) et dans le Hokuriku (centre ouest). Cependant, dans les régions du Kantô et du Tôkai, elle devrait être la même qu’en 2021. Enfin, dans l’ouest du Japon, où elle avait été particulièrement importante, elle devrait être plus faible, avec 75 % environ.

(Photo titre : Pixta)