La balance commerciale du Japon avec la Russie en 2021

Japan Data

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie depuis le 24 février, le Japon a décidé d’imposer des sanctions avec les États-Unis, les pays membres de l’Union Européenne et d’autres nations. Penchons-nous sur la situation commerciale du Japon avec la Russie en 2021 : l’Archipel importe notamment du gaz naturel liquéfié et autres ressources énergétiques.

Les statistiques du commerce du ministère japonais des Finances montrent que pour l’année 2021, la valeur des importations japonaises de Russie a augmenté de 34,8 % par rapport à 2020, pour atteindre 1,5 mille milliards de yens (11,4 milliards d’euros). Ce chiffre représente 1,8 % du total des importations du Japon qui se montent à 84,6 mille milliards de yens (645 milliards d’euros). Les importations de Russie sont principalement des ressources énergétiques — y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), le charbon et le pétrole — et les métaux non-ferreux pour usage industriel.

Le Japon a commencé à importer du GNL de Russie en 2009 avec le début des opérations de développement pétrolier et gazier Sakhalin-2. Les entreprises japonaises Mitsubishi et Mitsui & Co. faisaient partie des investisseurs du projet. Bien que les chiffres varient d’année en année, la Russie a fourni entre 7 % et 8 % environ des importations de GNL du Japon.

Les exportations japonaises vers la Russie ont augmenté de 37,4 % jusqu’à 862,4 milliards de yens (6,6 milliards d’euros), principalement sous la forme d’automobiles et de composants automobiles. Le Japon a imposé des sanctions sur les exportations de semi-conducteurs et produits associés vers la Russie mais la valeur totale des exportations de ces produits en 2021 n’a été que de 584 millions de yens (4,45 millions d’euros), se montant à 0,1 % de la valeur globale.

Depuis que le projet Sakhalin-2 est devenu opérationnel en 2009, le déficit du Japon par rapport à la Russie a augmenté pour atteindre en 2021 le montant de 680,7 milliards de yens (5,2 milliards d’euros).

(Photo de titre : les réservoirs de stockage d’un navire transporteur de GNL à Prigorodnoye, Sakhalin Oblast, en Russie en 2009. Jiji ; photo mise en commun)