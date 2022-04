Nombre de naissances et de décès au Japon : de nouveaux chiffres record pour 2021

Japan Data

2021 est la sixième année consécutive où le nombre de naissances au Japon a été inférieur au million, atteignant son chiffre le plus bas jamais enregistré. Le nombre de décès est quant à lui le plus haut depuis l’après-guerre. Le déclin de la population japonaise se poursuit.

Les statistiques démographiques provisoires publiées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales indiquent qu’il y a eu 842 897 naissances au Japon en 2021, un chiffre inférieur de 29 786 par rapport à l’année précédente. Cela marque ainsi une baisse pour la sixième année consécutive, et ce chiffre est le plus bas jamais enregistré (ces données comprennent aussi les Japonais résidant à l’étranger et les étrangers résidant au Japon).

Quant au nombre annuel de décès, il a inversement atteint son nouveau record le plus haut depuis l’après-guerre, avec 1 452 289 personnes. Il enregistre une augmentation de 67 745 par rapport à 2020, qui a été la seule année où une première diminution avait été constatée en 11 ans. Par ailleurs, la hausse des cas de mort naturelle et de décès par pneumonie entre janvier et septembre 2021 reflète cette réalité d’une société japonaise vieillissante. La diminution naturelle de la population de 609 392 a été la plus importante jamais connue, dépassant pour la première fois le chiffre de 600 000.

Le nombre de mariages en 2021 a également décliné de 4,3 %, jusqu’à 514 242. Le Japon ne poussant guère les gens à concevoir des enfants en dehors du mariage, il est à craindre que la diminution du nombre d’unions entraîne de même celle du nombre de naissances.

(Photo de titre : Pixta)