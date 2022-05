Neutralité carbone : seules 16 % des entreprises japonaises préoccupées par le sujet

Japan Data

Une enquête menée par un groupe de réflexion privé a mis en lumière le manque d’intérêt des entreprises japonaises envers la question de la diminution des émissions de dioxyde de carbone. En effet, parmi les sociétés consommant de grandes quantités d’énergies polluantes (et donc obligées par le gouvernement d’effectuer des rapports pour remplir les objectifs de neutralité carbone), plus de 80 % n’avaient pas encore établi de feuille de route afin de réduire leurs émissions.

La neutralité carbone consiste en la diminution des émissions de gazs à effet de serre à un taux si faible qu’elles seraient équilibrées par l’absorption de ces éléments chimiques par les forêts et d’autres sources naturelles. Le gouvernement souhaite l’atteindre en réduisant les émissions à près de 0 d’ici 2050.

La Loi sur la conservation de l’énergie, qui constitue la base de l’objectif mentionné ci-avant, rend obligatoire la création de rapports sur la consommation énergétique, qui sont ensuite soumis au gouvernement par les entreprises dont les usines consomment l’équivalent d’au moins 1 500 kilolitres de pétrole brut annuellement, ou des sociétés de transports avec un parc d’au moins 200 camions.

Le sondage a été mené par Japan Research Institute, un groupe de réflexion majeur, en janvier 2022, ciblant un total de 309 sociétés dans 7 industries sujettes à la création de rapports sur les émissions de gaz à effet de serre. Seulement 16 % de ces entreprises avaient déjà formulé un plan d’action pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, tandis que les 84 % restants ne s’en étaient toujours pas occupés.

Parmi les entreprises à avoir établi une feuille de route (soit 16 % du total), 10 % l’ont fait pour l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement, en plus de leurs propres opérations, comprenant notamment les fournisseurs de matières premières. Les 6 % restants n’ont pour leur part dévoilé que leur propre utilisation d’électricité et d’énergie thermique.

Le pourcentage des sociétés prêtes à accepter l’augmentation des coûts énergétiques liés aux mesures de réductions des émissions (avec entre autres l’introduction des énergies renouvelables) est de 32 % dans le secteur des transports et de la poste, de 25 % dans le secteur manufacturier des produits finis, de 18 % dans celui des produits intermédiaires, et de 23 % chez les grossistes et les détaillants.

En ce qui concerne les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont directement liées aux activités des entreprises (telles que la combustion de carburant), l’économie d’énergie est planifiée ou déjà mise en place par 44 % des entreprises. Elle est suivie par la conversion de la demande thermique en électricité (21 %), l’utilisation de carburants ou de gazs décarbonés (19 %) et par l’électrification des moyens de transport (18 %).

Planifiées ou complétées En cours d’étude Économie d’énergie 44 % 37 % Conversion en gaz naturel 17 % 48 % Électrification des transports 18 % 48 % Conversion de la demande thermique en électricité 21 % 42 % Utilisation de carburants ou de gazs décarbonés 19 % 42 % CCUS (Capture, stockage et utilisation du carbone) 15 % 39 %

