La maltraitance infantile au Japon : un triste nombre record en 2021

Japan Data

Il y a eu un nombre record de personnes qui ont été arrêtées pour maltraitance d’enfants au Japon en 2021, mais la prise de conscience de ce problème de société y est de plus en plus fort.

En 2021 au Japon, la police a procédé à 2 174 arrestations dans le cadre de maltraitance d’enfants, une augmentation de 1,9 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’expliquerait par un plus grand nombre de consultations, ainsi que des signalements par des tiers suite à une plus grande prise de conscience par le public, et une collaboration plus étroite entre la police et la protection judiciaire de la jeunesse.

Parmi les cas identifiés, environ 80 %, ou 1 766 cas, étaient des cas d’agression physique. La violence était sexuelle dans 339 cas, psychologique dans 48 des cas, et la négligence parentale a concerné 21 cas. Le père biologique était fautif dans le plus grand nombre des arrestations (1 039 cas), suivi de la mère (568), le père adoptif (371), et le compagnon de la mère (115).

Le nombre de victimes de moins de 18 ans a aussi battu un nouveau record, avec une augmentation de 2,2 % pour un total de 2 219 cas. Des 54 morts liées à la maltraitance d’enfants, ces décès étaient dus pour 29 cas à un meurtre prémedité suivi du suicide de son tuteur.

(Photo de titre : Pixta)