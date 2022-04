L’âge moyen des chefs d’entreprise au Japon dépasse les 60 ans

Japan Data

L’âge moyen des chefs d’entreprise au Japon, qui était de 54 ans en 1990, a atteint 60,3 ans en décembre 2021. Les sociétés ont aussi du mal à trouver des successeurs pour reprendre les rênes.

Un sondage de Teikoku Data Bank, un grand institut japonais de recherche sur le crédit, a révélé que l’âge moyen des chefs d’entreprises au Japon était de 60,3 ans en décembre 2021, indiquant une augmentation constante depuis le chiffre de 54 ans lors de leur premier sondage en 1990.

L’enquête a concerné 1,47 million de sociétés à travers le Japon, mis à part les entreprises d’une seule personne, ainsi que les sociétés à but non-lucratif et les entreprises publiques.

Par tranche d’âge, ceux ayant de 50 à 59 ans représentent le plus gros pourcentage (27,6 %), suivis par les 60-69 ans (26,9 %), puis des 70-79 ans (20,2 %), et des 40-49 ans (17,1 %). Par ailleurs, avec 25 % de PDG ayant plus de 70 ans (dont 4,7 % plus de 80 ans), l’augmentation est assez importante en comparant aux 19,2 % de l’année 2016.

En 2021, l’âge moyen de ceux accédant au poste de chef d’entreprise était de 52,1 ans et l’âge moyen de ceux qu’ils remplaçaient de 68,6 ans, un écart de 16,5 ans.

Le sondage s’est aussi penché sur la question des successeurs possible au sein des sociétés, concluant qu’environ 50 % des PDG ayant de 60 à 69 ans, 40 % de ceux ayant de 70 à 79 ans, et 30% de ceux de plus de 80 ans, n’avaient pas de successeurs prêts à reprendre les rênes. Seules 3,92 % des entreprises ont vu un changement de président en 2021, une tendance à la baisse qui se poursuit.

La répartition par secteur industriel indique que la moyenne d’âge la plus élevée est dans le secteur immobilier, à 62,4 ans, suivi du secteur manufacturier, à 61,3 ans, le secteur des grossistes à 61,1 ans, la distribution à 60,3 and, et les transports et communications à 60 ans.

(Photo de titre : Pixta)