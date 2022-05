Le nombre de suicides au Japon en légère baisse en 2021

Japan Data

Si les suicides au Japon ont baissé de 0,4 % en 2021 par rapport à l’année précédente, le taux concernant les femmes a augmenté pour la seconde année consécutive, et il reste élevé parmi les jeunes.

Le nombre de suicides au Japon en 2021 a été de 21 007 au total, une diminution de 74 (0,4 %) par rapport à 2020. Le nombre de suicides pour 100 000 a augmenté de 0,1 jusqu’à 16,8. Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a regroupé des informations sur la base des statistiques de l’Agence Nationale de la Police.

Parmi les causes ou les motifs, « les problèmes de santé » sont venus au premier rang en tant que facteur contribuant à 9 860 suicides (47 %). Ils ont été suivis par « les problèmes économiques et de subsistance » (3 376) et les « problèmes de famille » (3 200).

Les suicides parmi les hommes ont diminué pour la douzième année de suite (- 116) par rapport à l’année précédente, jusqu’au chiffre de 13 939. Mais les suicides parmi les femmes ont augmenté pour la seconde année consécutive (+ 42), jusqu’à 7 068.

L’incertitude des perspectives d’emploi, provoquée par la longue durée de la pandémie de Covid-19, semble être l’une des principales raisons. Comparé à l’année précédente, par groupe d’âge, on remarque une augmentation de 90 personnes âgées de la vingtaine (jusqu’à 2 611 personnes) et de 193 personnes âgées de la cinquantaine (jusqu’à 3 618).

2021 a également été l’année qui a enregistré le second plus grand nombre de suicides d’élèves des écoles (primaire, collège et lycée), après 2020, avec 473 d’entre eux se donnant la mort.

Les préfectures ayant les taux de mortalité par suicide les plus élevés ont été Aomori et Yamanashi (23,7 chacune), Niigata (21,3), Wakayama (21,1 et Kôchi (20,5). Kanagawa et Ishikawa ont enregistré les taux les plus bas (13,2 chacune) alors que le taux pour Tokyo était de 16,3.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales déclare que dans de nombreux cas les gens étaient conduits au suicide en raison de problèmes sociaux qui auraient pu être solutionnés. Le gouvernement promeut par conséquent des mesures globales de prévention du suicide en relation avec la santé, les soins médicaux, les affaires sociales, l’éducation, le travail et d’autres domaines. Il a mis en place un site Internet spécial doté de permanences téléphoniques, ainsi que des services sur les réseaux sociaux comme Line. Le site fournit en outre des informations faciles à comprendre sur les mesures gouvernementales pour la prévention des suicides.

(Photo de titre : Pixta)