Les ventes de manga battent un nouveau record pour la seconde année consécutive au Japon

Au Japon, les ventes de manga se sont envolées grâce à la forte demande pendant la période de confinement et à la facilité de lecture sur les appareils mobiles. La fin de l’année 2021 a aussi été marquée par deux événements symboliques : la sortie du centième volume de One Piece et de Detective Conan.

D’après l’Institut de recherche sur les publications de l’Association japonaise des éditeurs de magazines et de livres (AJPEA), organisme de recherche du monde de l’édition au Japon, les ventes de mangas sur l’Archipel en 2021, sur papier et support numérique, sont estimées à 675,9 milliards de yens (4,94 milliards d’euros), soit une augmentation de 10,3 % par rapport à l’année précédente, un chiffre record pour la seconde année consécutive. Les mangas s’adjugent pour la première fois une part de plus de 40 % (40,4 %) sur l’ensemble du marché de l’édition au Japon.

En 2020, le marché des mangas a bénéficié non seulement du confinement mais également du succès gigantesque de Demon Slayer et les ventes ont dépassé pour la première fois les 600 milliards de yens. Alors qu’on escomptait un recul en 2021, les ventes ont en fait enregistré une augmentation record de 10 %. (Voir notre article : Comment le manga et anime « Demon Slayer » est-il devenu un phénomène de société au Japon ?)

Par catégorie de support, les ventes de mangas sur support numérique ont augmenté de 20,3 % par rapport à l’année précédente et se sont montées à 411,4 milliards de yens (3 milliards d’euros). Celles sur support papier (format poche) ont également enregistré une hausse de 0,4 % avec 208,7 milliards de yens (1,53 milliard d’euros), alors que les magazines de manga accusaient une baisse de 11 % avec 55,5 milliards de yens (406 millions d’euros).

D’après les tendances récentes, avec environ 250 milliards de yens (1,8 milliard d’euros), les ventes de mangas sur support papier, en livres de poche et magazines, se maintiennent au même niveau. En revanche, les ventes de mangas sur support numérique ont plus que doublé en cinq ans et leur part de marché ne cesse de s’agrandir.

Le nombre total d’exemplaires vendus pour l’année 2021 devrait se monter à 370,85 millions, avec une diminution de 2,8 % pour les livres de poche, et à 148,78 millions d’exemplaires, soit une baisse de 14,6 % pour les magazines de mangas.

D’après l’institut de recherche, ces chiffres s’expliquent par le succès non seulement des mangas Jujutsu Kaisen et Détective Conan mais également par l’apparition de nouvelles applications mangas et des séries présentées sur le web en 2021.

Le manga One Piece dont la publication a commencé en 1997 a atteint le centième volume en décembre 2021, et 490 millions d’exemplaires ont été vendus au total dans le monde entier. La parution du centième volume de Détective Conan, dont la série a débuté en 1994, a également été particulièrement remarquée.

(Photo de titre : à l’occasion de la publication du 100e tome du manga One Piece, la « bibliothèque géante » de 18 m de large est exposé à Tokyo le 17 septembre 2021. Jiji)