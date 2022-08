Boulangère pour les filles et policiers pour les garçons : le classement des métiers de rêve des petits japonais

Japan Data

Le métier de rêve des petits japonais en première année d’école élémentaire ? Boulangère/patissière pour les filles, policier pour les garçons. C’est le résultat d’un populaire sondage effectué une fois par an sur l’Archipel. Mais les parents ont également été sondés pour connaître leurs désirs pour leurs enfants.

Kuraray, un important fabricant de cuir synthétique pour les sacs à dos scolaires, mène une enquête annuelle depuis 1999 sur ce que les élèves entrants en première année d’école élémentaire souhaitent devenir quand ils auront grandi.

Si l’on remonte 20 ans en arrière et que l’on compare le classement général filles et garçons confondus, on observe que les professions liées à la vie des gens et de leur sécurité ont pris davantage d’importance (policier, pompier, sauveteur, médecin).

Métiers de rêve pour les élèves de première année de primaire (2022 et 2002)

2022 2002 1 Pâtissière ou boulangère Sportif de haut niveau 2 Policier Pâtissière ou boulangère 3 Sportif de haut niveau Fleuriste 4 Pompier ou sauveteur Infirmière 5 Médecin Professeur 6 Célébrité, chanteur, mannequin Charpentier ou artisan 7 Conducteur (train, bus...) Célébrité, chanteur, mannequin 8 Star de la télé ou personnage d’anime Policier 9 Youtubeur Pompier ou sauveteur 10 Fleuriste Médecin

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray

Ainsi, depuis 24 ans, le métier de rêve numéro un pour les filles est de travailler dans une pâtisserie ou dans une boulangerie (26,4 %). Les garçons ont quant à eux mis le travail de policier à la première place (16,8 %), ce qui était également le cas l’année dernière, mais jamais celles d’avant.

Filles en première année de primaire

2022 2002 1 Pâtissière ou boulangère Pâtissière ou boulangère 2 Célébrité, chanteur, mannequin Fleuriste 3 Fleuriste Infirmière 4 Médecin Professeure 5 Policier Célébrité, chanteuse, mannequin 6 Auxilliaire de crèche Auxilliaire de crèche 7 Infirmière Esthéticienne 8 Professeure Médecin 9 Marchande de glace Professeure de musique 10 Esthéticienne Employée dans une boutique pour animaux, ou toiletteuse

Garçons en première année de primaire

2022 2002 1 Policier Sportif de haut niveau 2 Sportif de haut niveau Charpentier ou artisan 3 Pompier ou sauveteur Policier 4 Conducteur (train, bus...) Pompier ou sauveteur 5 Chercheur Conducteur (train, bus...) 6 Youtubeur Pâtissière ou boulangère 7 Star de la télé ou personnage d’anime Médecin 8 Médecin Chef cuisinier 9 Pâtissière ou boulangère Marchand de jouets 10 Charpentier ou artisan Pilote

Pour le futur emploi de leurs enfants, les parents de filles espèrent généralement qu’elles deviendront infirmières (18,4 %), et d’autres postes liés à la médecine sont également classés en bonne place, avec le métier de médecin, pharmacienne ou professionnelle de santé. Le métier de fonctionnaire arrive en deuxième rang (15,3 %).

Le premier choix des parents pour les garçons est le métier de fonctionnaire (24,1 %). Mis à part une exception en 2009, le fonctionnaire est resté au sommet du classement. Il est suivi d’employé d’une entreprise (10,3 %), indiquant que dans l’ensemble, les parents semblent vouloir un emploi stable pour leurs progénitures.

Métiers que les parents souhaitent pour leurs filles en première année d’école primaire (2022 et 2002)

2022 2002 1 Infirmière Infirmière 2 Fonctionnaire Fonctionnaire 3 Médecin Auxilliaire de crèche 4 Professionnelle de santé Professeure 5 Pharmacienne Médecin 6 Employée d’entreprise Pharmacienne 7 Auxilliaire de crèche Employée d’entreprise 8 Professeure Célébrité, chanteur, mannequin 9 Pâtissière ou boulanger Esthéticienne 10 Esthéticienne Hôtesse de l’air

Métiers que les parents souhaitent pour leurs garçons en première année d’école primaire (2022 et 2002)

2022 2002 1 Fonctionnaire Fonctionnaire 2 Employé d’une entreprise Sportif de haut niveau 3 Médecin Médecin 4 Sportif de haut niveau Charpentier ou artisan 5 Pompier ou sauveteur Employé d’une entreprise 6 Policier Ingénieur 7 Ingénieur Professeur 8 Chercheur Pompier ou sauveteur 9 Pharmacien Pilote 10 Pilote ou architecte Chercheur

