Les conséquences du coconnage durant la pandémie : plus d’un Japonais sur trois se sent seul

Que ce soit le bavardage avec des collègues de travail ou les sorties entre amis ou pour de nouvelles rencontres, les occasions de communiquer ont grandement diminué pendant la pandémie de Covid-19, provoquant un important sentiment de solitude chez les Japonais.

Le gouvernement japonais a récemment mené sa première enquête nationale en vue d’évaluer les problèmes de solitude et d’isolement qui ont été exacerbés par la pandémie de Covid-19. Cette enquête, qui a eu lieu de décembre 2021 jusqu’en janvier de cette année, a receuilli les réponses de 11 867 personnes âgées de plus de 16 ans, sélectionnées aléatoirement par courrier et en ligne.

Interrogés pour savoir s’ils se sentaient seuls, les répondants ayant déclaré « toujours » (4,5 %), « quelquefois » (14,5 %) ou « occasionnellement » (17,4 %) ont constitué un total de 36,4 %, soit plus d’une personne sur trois.

Avec 7,9 %, le pourcentage le plus élevé de répondants qui se sentaient toujours seuls étaient âgés de la trentaine, suivis par 7,7 % de jeunes de la vingtaine. À l’opposé, les pourcentages les plus bas étaient ceux des personnes dans la tranche d’âge des soixante-dix ans avec 1,8 %. Toutefois, un examen plus attentif des groupes d’âge et du fait que les répondants vivent ou non avec quelqu’un, a montré que, quel que soit leur âge, les personnes sans cohabitant ressentaient toutes un certain niveau de solitude.

Par type de travail, la solitude était plus ressentie par les personnes sans emploi ou travaillant à des postes temporaires. Par ailleurs, l’enquête a montré que plus les revenus annuels du foyer étaient bas et plus les répondants se sentaient seuls, tout comme les personnes ne sortant pas souvent.

Parallèlement, seuls 8,2 % de ceux ayant répondu qu’ils se sentaient toujours seuls étaient aidés pour leurs problèmes en recevant un soutien gratuit des agences gouvernementales ou des organisations à but non lucratif ou privées. Alors que le gouvernement et les autorités locales ont mis en place des mesures pour soulager le sentiment de solitude et d’isolement, il est évident que les informations à leur propos ne parviennent pas à ceux qui en ont le plus besoin.

(Photo de titre : Pixta)