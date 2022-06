Le Japon rétrécit : même Tokyo voit sa population diminuer pour la première fois en 26 ans

Japan Data

Le déclin de la population s’accélère au Japon. En 2021, le pays a enregistré la plus grande diminution naturelle jusqu’à présent, basée sur la soustraction des naissances à partir des décès, et plus de personnes ont quitté le pays qu’elles n’y sont entrées pour la première fois en neuf ans.

Une estimation présentée par le ministère des Affaires intérieures et des Communications a montré que la population totale du pays au 1er octobre 2021 était de 125 502 000, à savoir une diminution de 644 000 (0,51 %) par rapport à l’année précédente. En tant que baisse la plus importante depuis 1950, lorsque les chiffres deviennent comparables, elle indique comment le déclin de la population est en train de s’accélérer.

C’est la onzième année consécutive où la population diminue. Le déclin naturel de la population, calculé en soustrayant les naissances à partir des décès, augmente d’année en année de plus de 100 000 personnes jusqu’à 609 000. Ce phénomène a été compensé jusqu’à un certain point par une nette augmentation de l’immigration, mais en 2021, une diminution nette a été enregistrée pour la première fois en neuf ans, puisqu’il y a eu 35 000 départs du Japon de plus que d’entrées dans le pays.

Par préfecture, la population n’a augmenté qu’à Okinawa. Toutes les autres préfectures ont enregistré une diminution. Ceci comprend les cinq préfectures – Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa et Fukuoka – qui avaient connu une augmentation l’année précédente. La population de Tokyo a diminué pour la première fois depuis 1995 de 38 000 habitants, pour le chiffre de 14, 01 millions.

Par groupe d’âge, la population en âge de travailler, à savoir les personnes âgées de 15 à 64 ans, était de 74 504 000, une diminution de 584 000 par rapport à l’année précédente. Ceci représentait 59,4 % du total et représente le plus bas pourcentage jamais connu sur la base des statistiques depuis 1950.

En revanche, la population senior, âgée de 65 ans et plus, a augmenté de 188 000 par rapport à l’année précédente jusqu’au chiffre de 36 214 000. Ce groupe d’âge représente actuellement 28,9 % de la population totale du pays, le plus haut pourcentage jamais enregistré. Dans cette catégorie, les personnes âgées de 75 ans et plus ont augmenté de 72 000, jusqu’à 18 674 000, ce qui signifie qu’elles représentent plus de la moitié de la population des plus de 65 ans.

(Photo de titre : Pixta)