Le prix moyen des maisons neuves dans la région de Tokyo continue d’augmenter

Le prix moyen d’une maison nouvellement construite dans la région de Tokyo est de 43,3 millions de yens (306 000 euros) et de 60,6 millions (430 000 euros) dans le centre de la ville.

Une enquête menée par Recruit auprès de personnes ayant acheté une maison individuelle neuve dans la zone métropolitaine de Tokyo en 2021 a révélé que le prix d’achat moyen était de 43,3 millions de yens (306 000 euros), à savoir le niveau le plus élevé jamais atteint depuis le début de l’étude en 2014. De nombreuses maisons étaient vendues entre 30 et 40 millions de yens, 16,8 % coûtant entre 30 et 35 millions et 17 % entre 35 et 40 millions. Par ailleurs, 11 % des interrogés ont acheté une maison valant plus de 60 millions de yens, ce qui correspond presque au double du pourcentage de 2020. L’enquête s’est adressée à 2 502 personnes.

Par emplacement, le prix moyen des maisons neuves dans les 23 arrondissements de Tokyo (le centre de la capitale) est monté en flèche jusqu’à 60,6 millions (430 000 euros), par rapport aux 46,3 millions (328 000 euros) dans l’ouest de Tokyo. Le prix moyen dans la préfecture environnante de Kanagawa était de 41,4 millions (293 000 euros).

Parmi les personnes interrogées, 26,4 % avaient fait un emprunt compris entre 40 et 50 millions, formant le segment le plus important, suivies par 19,7 % dont l’emprunt était supérieur à 50 millions. L’emprunt immobilier moyen en 2021 a été de 40,8 millions de yens (290 000 euros), dépassant les 40 millions pour la première fois.

La distance la plus courante à partir de la gare la plus proche pour une maison neuve a été de 11 à 15 minutes de marche, ce qui a été le cas pour 26,0 % des répondants, suivis par 24,7 % qui devaient prendre un bus ou conduire. La distance moyenne de marche à pied jusqu’à la gare la plus proche a été de 14 minutes, un chiffre identique à celui de 2020. En 2014, environ 40 % des répondants avaient choisi d’acheter une maison qui était soit à moins de 5 minutes, soit de 5 à 10 minutes à pied de la gare, mais ce pourcentage a baissé sous les 30 % durant les enquêtes de 2020 et 2021.

(Photo de titre : Pixta)