Les Japonais s’intéressent de plus en plus aux produits du commerce équitable

Japan Data

Un intérêt accru au Japon pour les produits du commerce équitable a fait augmenter l’envergure du marché.

D’après les calculs de l’ONG Fairtrade Label Japan, le marché estimé au Japon pour les produits du commerce équitable en 2021 a augmenté de 20 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 15,8 milliards de yens (110 millions d’euros). L’intérêt des consommateurs pour les objectifs de développement durable (ODD) et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) s’est progressivement accru et les ventes de produits ménagers issus du commerce équitable se sont amplifiées pendant la pandémie de Covid-19.

Le mouvement du commerce équitable est survenu en raison de la mondialisation et du développement rapide de l’économie de marché. Alors que les énormes réseaux de distribution et d’approvisionnement ainsi établis ont permis aux consommateurs des pays développés de profiter d’un grand nombre de produits à des prix raisonnables, il est devenu apparent que dans certains cas les petits producteurs des pays en développement étaient défavorisés.

Dans le cadre du commerce équitable, des vérifications sont effectuées durant les processus de production et de distribution, et le commerce tenant compte des facteurs humains et environnementaux est encouragé. Il est efficace pour éviter la baisse du niveau de vie des producteurs, le travail des enfants, l’emploi négligeant les droits de l’homme et la destruction de l’environnement.

Fairtrade Label Japan a expliqué qu’en garantissant des prix équitables aux producteurs et en accordant des primes, ce commerce contribue à atteindre les objectifs de développement durable.

Le marché intérieur estimé pour l’année 2020 montre que les ventes de produits ménagers issus du commerce équitable, dont le café, le chocolat, les articles en coton et le thé, ont augmenté. Durant la pandémie, avec le plus grand nombre de personnes restant chez elles et pratiquant le télétravail, s’est engagée une dynamique d’achat des produits du commerce équitable, comme le café, légèrement plus chers mais apportant une certaine tranquillité d’esprit.

Les ventes ont également été stimulées par les grands détaillants qui ont élargi leur gamme de produits de marque privée issus du commerce équitable, en tant que partie intégrante de leur stratégie pour les ODD et ESG. En 2021, le nombre d’entreprises et de corporations détenant des certificats de commerce équitable par Fairtrade Label Japan a augmenté jusqu’à 243, soit 10 % de plus que les 221 de 2020.

Toutefois, le Japon reste loin derrière les leaders du commerce équitable en Europe, où l’intérêt des entreprises comme des consommateurs s’est accru. Le marché estimé en Allemagne pour l’année 2020 a été de 237,4 milliards de yens (1,67 milliard d’euros), soit 18 fois l’envergure du marché du Japon, qui est de 13,1 milliards de yens (92 millions d’euros). Pour que le commerce équitable devienne plus courant au Japon, il est nécessaire que les entreprises aient un plus haut niveau de conscience et s’engagent activement dans le développement de produits pertinents.

(Photo de titre : Pixta)