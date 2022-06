Réouverture du Japon aux touristes étrangers : la liste bleue, jaune et rouge des pays

Japan Data

Si le record du nombre de touristes au Japon était battu chaque année depuis 2012, jusqu’à atteindre 31 millions visiteurs en 2019, la pandémie a violemment brisé cette ascension à partir de l’année suivante. Le Japon est l’un des pays au monde aux mesures sanitaires les plus sévères, mais des assouplissements sont désormais effectués progressivement. Le dernier en date : l’autorisation des touristes étrangers à partir du 10 juin, sous certaines conditions en fonction d’une liste établie par le gouvernement.

Depuis le 1er juin, le seuil maximal quotidien d’entrées acceptées au Japon pour les visiteurs étrangers a été relevé de 10 000 à 20 000. Si jusqu’à maintenant, les seules catégories autorisées à revenir étaient les voyageurs d’affaires, les travailleurs spécialisés et les étudiants, les touristes « purs et durs » seront désormais de nouveau accueillis à partir du 10 juin, deux ans et deux mois après que les frontières nippones leur ont été fermées.

Néanmoins, l’entrée sur le territoire nippon ne sera possible que pour des groupes de visiteurs accompagnés d’un guide touristique, à travers des voyages organisés par des agences de tourisme (pour l’instant).

Par ailleurs, le Japon a divisé les pays et régions du monde en trois couleurs « bleu », « jaune » et « rouge » en fonction du risque épidémique. Pour la liste bleue, à l’arrivée au Japon, il n’y a pas besoin de se soumettre à un test de dépistage ni à une période de quarantaine, et ce même sans vaccination. Il en est de même pour les personnes des pays de la liste jaune ayant déjà reçu au moins trois injections.

Il est cependant impératif à toute personne, quelque soit son pays d’origine, de se faire dépister avant de prendre l’avion et de présenter un test négatif à l’arrivée.

Dépistage demandé à l’arrivée au Japon ?

Groupe Si au moins 3 vaccinations Si 0–2 vaccination(s) Risque faible (bleu) Non Non Risque moyen (jaune) Non Oui Risque élevé (rouge) Oui Oui

Par ailleurs, de manière exceptionnelle, une cinquantaine de touristes venant des États-Unis, de la Thaïlande, de Singapour et d’Australie effectuent actuellement un voyage à valeur de « test » jusqu’au début juin afin de préparer l’Archipel à la réouverture progressive des frontières pour les visiteurs des autres pays.

La liste bleue, jaune et rouge du Japon

Groupe Pays/Régions Risque faible (bleu) Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’lvoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Équateur, El Salvador, Espagne, Estonie, Émirats arabes unis, États-Unis, Éthiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Hong Kong, Hongrie, Islande, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Laos, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mexique, Monaco, Mongolia, Monténégro, Maroc, Mozambique, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Ouganda, Palaos, Panama, Papouasie Nouvelle Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Qatar, République dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Rwanda, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan du Sud, Suède, Suisse, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande, Timor oriental, Zambie Risque moyen (jaune) Andorre, Angola, Antigue-et-Barbude, Arabie saoudite, Bahamas, Barbades, Biélorussie, Bélize, Bhoutan, Botswana, Bruneï, Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, Comores, Congo-Brazzaville, Corée du Nord, Cuba, Chypre, Dominique, Égypte, Guinée équatoriale, Érythrée, États fédérés de Micronésie, Gabon, Gambie, Géorgie, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, Haïti, Honduras, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Inde, Kazakhstan, Kiribati, Kosovo, Koweït, Liban, Lesotho, Libéria, Libye, Liechtenstein, Macau, Maldives, Mali, Malte, Mauritanie, Maurice, Moldavie, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Niué, Macédoine du Nord, Oman, Ouzbékistan, Palestine, Pérou, Portugal, République d’Afrique centrale, République démocratique du Congo, République de Nauru, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, San Marin, Sao Tome et Principe, Sénégal, Seychelles, Somalie, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Swaziland, Syrie, Tajikistan, Tchad, Togo, Tonga, Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vatican, Vanuatu, Vénézuela, Vietnam, Sahara occidental, Yémen, Zimbabwe Risque élevé (rouge) Albanie, Îles Fidji, Pakistan, Sierra Leone

(Photo de titre : un groupe de touristes arrivés au Japon le 24 mai 2022. Jiji)