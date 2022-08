L’autonomie du Japon en bois est au plus haut depuis un demi-siècle

Japan Data

Le niveau d’autonomie en bois du Japon ne fait qu’augmenter depuis dix ans et a atteint 40 % pour la première fois depuis presque un demi-siècle, en 2020. Bien qu’il y ait des mesures en place pour encourager l’utilisation du bois local, cette augmentation vient surtout de l’utilisation des copeaux de bois pour la production d’énergie verte.

Selon le rapport annuel du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le taux d’autonomie en bois, qui indique le pourcentage de consommation de bois local, était de 41,8 % en 2020.

Ce taux était de 96,1 % en 1955, mais il a diminué de façon soutenue suite à l’augmentation de l’importation de bois peu coûteux de l’étranger, et a atteint son point le plus bas en 2002, avec un taux de 18,8 %. Les forêts artificielles plantées dans le cadre de mesures gouvernementales pour encourager la consommation de bois local ne sont arrivées à maturité que récemment. Une plus forte demande en tant que carburant, y compris l’utilisation de copeaux de bois pour la production d’énergie verte faible en carbone, a aussi stimulé la demande pour le bois local.

Cela fait dix ans que le taux d’autonomie augmente d’année en année. La dernière année où le taux avait été au delà de 40 % était en 1972, il y a 48 ans.

La demande totale en bois en 2020 était de 74,4 millions de mètres cubes, indiquant une baisse de 7,5 millions de mètres cubes sur l’année précédente, car la pandémie de Covid-19 a provoqué une baisse de la demande pour les matériaux de construction.

(Photo de titre : Pixta)