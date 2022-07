Japan Data

Un été qui coûte cher : plus de 10 000 produits au Japon concernés par une hausse des prix

Dans le contexte de la montée en flèche des prix du pétrole et d’un yen faible, les prix des produits alimentaires augmentent au Japon. Une société de recherche privée a révélé qu’il y aurait encore une flambée des prix durant l’été, et qu’ainsi le nombre de produits plus chers serait de plus de 10 000, avec une augmentation moyenne des prix de 13 %.

