Plus d’un tiers des hommes japonais entre 20 et 40 ans n’ont jamais eu de rendez-vous galant

Selon un récent sondage, de nombreux Japonais, âgés de 20 à 40 ans, n’ont jamais eu de rendez-vous galant, davantage les hommes que les femmes. L’Archipel semble donc avoir de nombreux efforts à fournir pour faire face au déclin de sa population.

Le Livre blanc sur l’Égalité des genres de 2022, publié par le Bureau du Cabinet du Japon, révèle que de nombreuses personnes entre 20 à 40 ans, âge considéré comme le plus approprié au mariage, se montrent en vérité très éloignés des relations amoureuses.

Dans une enquête menée en 2021, 65,8 % des garçons et 51,8 % des filles dans leur vingtaine déclaraient n’avoir « ni conjoint(e) ni partenaire ». Au sein des répondants ayant la trentaine, 35,5 % des hommes et 27 % des femmes étaient dans une situation similaire.

De plus, lorsqu’on demandait aux hommes le nombre de personnes avec lesquelles ils avaient eu des rendez-vous galants depuis la fin de leurs années de collège, 39,8 % des répondants dans leur vingtaine et 34,1 % de ceux dans leur trentaine ont répondu « aucun ». Par contraste, parmi les femmes célibataires sans expérience de dating, 25,1 % avaient entre 20 et 30 ans et 21,5 % entre 30 et 40. Ces résultats mettent en évidence le fait que les hommes ont tendance à avoir des relations romantiques plus tardivement que le sexe opposé.

