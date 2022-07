Les femmes japonaises reculent de plus en plus l’âge de leur mariage et de leur première naissance

Japan Data

Les Japonais se marient de plus en plus tardivement, et les femmes ont donc tendance à avoir des bébés dans leur trentaine ou leur quarantaine. La moyenne actuelle de l’âge des Japonaises donnant naissance pour la première fois est aujourd’hui plus élevée que celle de la mise au monde du troisième enfant il y a 40 ans de cela.

En 2021, le nombre de bébés nés au Japon avait atteint le plancher record de 811 604. Le total du taux de fertilité (le nombre moyen d’enfants nés pendant la vie d’une femme) a continuellement baissé durant les six dernières années, et les derniers chiffres de 2021 montrent une diminution de 0,03 point depuis l’année précédente, arrivant à 1,3 enfant par femme.

Cela peut s’expliquer par le fait que les individus se marient de plus en plus tardivement. D’après les statistiques démographiques publiées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, l’âge moyen des mères pour la naissance de leur premier enfant est resté à 30,7 ans pendant les six années précédentes, avant de grimper à 30,9 ans en 2021, ce qui en fait le plus haut record depuis 1950.

En 1980, les mamans avaient en moyenne 26,4 ans pour la naissance de leur premier enfant, 28,7 pour le second, et 30,6 pour leur troisième. Avec un âge moyen de la première naissance plus élevé en 2021 que pour celui du troisième bébé il y a 40 ans, les possibilités pour les parents qui souhaiteraient en avoir plusieurs semblent limitées.

Entre 1980 et 2021, l’âge moyen du premier mariage a augmenté de 25,2 à 29,5 (soit de 4,3 ans) pour les femmes et de 27,8 à 31,0 (plus 3,2 ans) pour les hommes, ce qui montre une hausse du nombre de mariages « tardifs ».

En 1980, 9,1 % des femmes âgées de 30 à 34 ans étaient célibataires, ce qui signifiait que 90 % d’entre elles s’étaient mariées dans leur vingtaine. Depuis lors, le nombre de femmes seules avait graduellement augmenté et en 2020, le pourcentage de celles âgées de 30 à 34 ans avait atteint 38,5 %, indiquant une forte diminution des mariages pendant la vingtaine.

