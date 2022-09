Crime organisé au Japon : le nombre de « yakuza » est le plus bas jamais enregistré

Japan Data

Si le nombre de membres d’organisations criminelles au Japon est en constante diminution, la lutte pour le pouvoir continue entre la plus grande organisation mafieuse du Japon, le Yamaguchi-gumi, et leur groupe dissident, le Kobe Yamaguchi-gumi.

Un rapport de l’Agence nationale de la police japonaise montre qu’à la fin de l’année 2021, le nombre de membres des principaux gangs du Japon était de 24 100, ce qui représente une baisse de 1 800 par rapport à l’année précédente. C’est le nombre le plus bas jamais enregistré depuis le premier recensement en 1958. C’est également la 17e année consécutive de baisse du nombre de yakuza au Japon.

En mars 2016, la police avait déterminé que le clan Kobe Yamaguchi-gumi était dans une lutte de pouvoir avec le Yamaguchi-gumi, avec lequel il s’était scindé en août 2015. En 2018, le Ninkyô Yamaguchi-gumi, rebaptisé Kizuna-kai en 2020, a été formé par une organisation subordonnée du Kobe-Yamaguchi-gumi. Fin 2021, le Kizuna-kai était responsable de 86 incidents criminels liés aux rivalités entre gangs (dans 23 préfectures différentes sur les 47 du pays), et 70 de ces incidents ont débouché sur des arrestations de yakuza (275 au total).

En 2021, la Commission de sécurité publique de la préfecture d’Okayama a désigné l’organisation Ikeda-gumi, une autre branche du Kobe Yamaguchi-gumi basée à Okayama, comme bôryokudan, ou bande criminelle organisée. Notons un autre événement lié aux rivalités entre yakuza : le retour des membres du Yamaken-gumi (une organisation basée à Kobe qui s’est séparée du Kobe Yamaguchi-gumi) vers le Yamaguchi-gumi.

Le tableau ci-dessous montre les principaux gangs du Japon et leurs nombres de membres fin 2021. Le Yamaguchi-gumi, organisation criminelle la plus importante du pays, comptait 8 500 personnes, représentant 35,3 % du total de yakuza au Japon, et une augmentation de 300 par rapport à l’année précédente. Pour sa part, le Kobe Yamaguchi-gumi, qui revendiquait 6 100 membres lors de sa fondation en 2015, est descendu à seulement 1 000 membres en 2021. En ajoutant les membres des deux gangs à ceux des autres organisations criminelles majeures (le Kizuna-kai, le Ikeda-gumi, le Sumiyoshi-kai et le Inagawa-kai), on obtient 17 200 personnes, soit 71,4 % du total du nombre de yakuza dans le pays.

Nombre de membres des principales familles de yakuza

Membres Membres associés Yamaguchi-gumi 4 000 (+ 200) 4 500 (+ 100) Kobe Yamaguchi-gumi 510 (- 690) 540 (- 760) Kizuna-kai (anciennement Ninkyô Yamaguchi-gumi) 90 (- 140) 140 (- 120) Ikeda-gumi 80 110 Sumiyoshi-kai 2 500 (- 100) 1 500 (- 100) Inagawa-kai 1 900 (- 100) 1 200 (- 100)

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données de l’Agence nationale de la police

En 2021, des accusations ont été portées sur 11 735 membres de gangs, ce qui représente une diminution de 1 454 par rapport à l’année précédente. La plupart des arrestations était dues à des violations de la Loi sur le contrôle des produits stimulants (2 985), suivi des fraudes (1 555), des agressions entraînant des blessures (1 353), des vols (1 008), et des violations de la Loi sur le contrôle du cannabis (764). On dénombre également 91 accusations pour meurtre.

(Photo de titre : la police préfectorale de Hyôgo à proximité du quartier général du clan Yamaken-gumi à Kobe, le 12 novembre 2021. Jiji)