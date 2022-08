Sondage sur le bonheur des Japonais : Okinawa en tête pour la deuxième année consécutive

Japan Data

Vous sentez-vous heureux ? C’est la question qui a été posée aux habitants des 47 préfectures du Japon, et Okinawa est arrivée en tête pour la deuxième année consécutive. Notons aussi que cette île est la seule préfecture ayant vu le nombre de ses habitants augmenter alors que la population nippone est en déclin. Alors faut-il y voir un corollaire du niveau de bonheur ?

L’enquête de durabilité régionale 2022, menée par le Brand Research Institute cherche à mettre en lumière la durabilité (la Commission Brundtland des Nations Unies définit la durabilité la comme « la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ») telle que la voient les habitants des 47 préfectures du Japon. Or pour la deuxième année consécutive c’est Okinawa qui arrive en tête des régions où il fait bon vivre, en obtenant le meilleur indice de bonheur. Fin mai, ce sont près de 23 000 hommes et de femmes âgés de 15 ans et plus qui ont été sondés, soit environ 500 réponses par préfecture.

À la question « Êtes-vous heureux ? », 41,8 % des habitants d’Okinawa ont répondu « très heureux » et 36,2 % « un peu heureux », soit près de 80 % répondant par l’affirmative. Par ailleurs les réponses négatives étaient très minoritaires, avec 2,6 % se disant « pas du tout heureux » et 5,3 % déclarant « ne pas être vraiment heureux ».

Avec Kagoshima en 2e position et Miyazaki en 3e, c’est l’ouest du Japon qui remporte les meilleurs scores. Au contraire, en queue de peloton se trouvent la métropole de Tokyo qui arrive 46e, Kanagawa 45e et Chiba 44e (deux préfectures voisines de la capitale). Le classement exprimé par un code couleur montre bien que le bonheur ressenti est moins fort à l’est de l’Archipel.

L’enquête sur la durabilité au niveau régional portait sur différents critères comme le bien-être au quotidien, l’attachement à sa région ou le souhait de s’y installer durablement. Okinawa arrive en tête sur les trois critères de bonheur, d’attachement et de volonté de s’enraciner, et arrive en deuxième position, derrière Fukuoka, pour le bien-être quotidien.

Le taux de bonheur : classement des 10 premières et 10 dernières préfectures

Classement 2022

(classement 2021) Préfectures Score obtenu

(moyenne nationale 70,1) 1 (1) Okinawa 77,4 2 (15) Kagoshima 75,4 3 (2) Miyazaki 74,9 4 (31) Shizuoka 74,2 5 (12) Fukuoka 73,9 6 (27) Wakayama 72,7 7 (28) Saga 72,6 8 (14) Nagano 72,2 9 (15) Ishikawa 72,1 10 (11) Mie 71,9 38 (24) Aichi 68,2 39 (37) Toyama 68,0 40 (43) Aomori 67,8 40 (44) Fukushima 67,8 40 (32) Tokushima 67,8 43 (21) Tochigi 66,3 44 (30) Chiba 65,9 45 (46) Kanagawa 65,8 46 (45) Tokyo 65,7 47 (40) Akita 65,0

