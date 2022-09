La récente hausse des prix frappe durement les ménages japonais à faible revenu

Japan Data

Face à la hausse des prix des produits alimentaires et du gaz, Kuroda Haruhiko, directeur de la Banque du Japon, a fait une déclaration controversée (rétractée par la suite) sur « les familles devenues plus tolérantes aux augmentations de prix ». Toutefois, une étude menée par une société de recherche privée a révélé que la charge de l’inflation récente sur les ménages à faible revenu était équivalente à une augmentation de 3 % de la taxe à la consommation.

La société de recherche Mizuho Research and Technologies a estimé l’impact de la hausse des prix des produits alimentaires et de l’énergie sur les différentes tranches de revenus au Japon, en prenant pour suppositions que le prix du pétrole serait d’environ 108 dollars le baril et que le taux de change resterait aux alentours de 135 yens pour un dollar US. L’étude a également présumé que l’indice de base des prix à la consommation (à l’exception des aliments frais dont les prix sont instables) continueraient à augmenter d’environ 2 % d’année en année.

D’après les prévisions, même si le gouvernement met en œuvre, après septembre, des mesures d’assouplissement radicales comme des subventions pour maintenir les prix du pétrole au-dessous d’un certain point, les dépenses des ménages en 2022 devraient malgré tout augmenter en moyenne d’environ 65 000 yens (450 euros) par foyer. La ventilation par tranche de revenus montre que l’augmentation ne constituera qu’un supplément de 0,6 % pour les ménages aisés, ayant des revenus annuels de plus de 10 millions de yens (70 000 euros), mais sera une charge de 2,2 % pour les ménages défavorisés, avec des revenus annuels de moins de 3 millions de yens (21 000 euros), soit un impact équivalent à une augmentation de 3 % de la taxe à la consommation.

Bien qu’il y ait un léger écart entre ces chiffres, l’augmentation de 2,2 % est approximativement équivalente à la charge supplémentaire de 2,4 % sur les ménages de cette même tranche de revenu qui résulterait d’une hausse de 3 % de la taxe à la consommation (en prenant en considération des articles exemptés de taxe).

Charge supplémentaire des hausses de prix du pétrole et de l’énergie par tranche de revenu

Revenu annuel (yens) Dépenses supplémentaires des ménages en 2022 (yens) Charge supplémentaire (%) Moins de 3 millions 51 901 2,2 Entre 3 et 4 millions 57 796 1,7 Entre 4 et 5 millions 62 562 1,4 Entre 5 et 6 millions 64 873 1,2 Entre 6 et 7 millions 67 100 1,0 Entre 7 et 8 millions 68 035 0,9 Entre 8 et 9 millions 72 012 0,9 Entre 9 et 10 millions 74 347 0,8 Plus de 10 millions 79 585 0,6 Moyenne 64 697 1,0

Note : On a supposé que les subventions extrêmes pour le pétrole se continueraient jusqu’à la fin 2022. Le pourcentage de charge est proportionnel au revenu annuel.

Source : graphique élaboré par Mizuho Research and Technologies sur la base d’une étude auprès des ménages effectuée par le ministère des Affaires intérieures et des Communications.

Mizuho Research and Technologies a également remarqué que la perception de la hausse des prix par les consommateurs s’était rapidement aiguisée en 2022, sur la base de sa quantification des sentiments des consommateurs, axée sur une étude de la prise de conscience du style de vie, menée par la Banque du Japon. Parallèlement, les salaires nominaux sont restés fixes et l’écart entre les salaires et les prix s’est considérablement agrandi.

Sakai Saisuke, économiste en chef de Mizuho Research and Technologies a déclaré ce qui suit : « On aurait pu penser que l’augmentation de l’épargne des ménages, due à la baisse de la consommation pendant la pandémie, allait servir de tampon contre la hausse des prix, mais ceci n’est vrai que pour les ménages aux revenus élevés.

Les travailleurs du secteur des services ont vu leurs revenus diminuer brusquement pendant la pandémie de Covid-19, et il leur a été difficile de se constituer des actifs. Les retraités n’ayant pas suffisamment d’économies doivent se contenter de leurs prestations de retraite comme revenu et par conséquent les prix plus élevés des produits de première nécessité comme les aliments ont un impact considérable sur leur budget. »

