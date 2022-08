Japan Data

Accidents de la route au Japon : le nombre de morts le plus bas au premier semestre 2022

D’après l’Agence nationale de la police, le nombre de morts par accident de la route sur l’ensemble du territoire entre janvier et juin 2022 a été de 1 158, une diminution de 40 personnes par rapport à l’année précédente et le chiffre le plus bas jamais enregistré depuis les premières statistiques de 1948.

