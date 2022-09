Le salaire annuel moyen des entreprises japonaises et le top 10 des plus hauts revenus

Japan Data

Quel est le salaire annuel moyen des entreprises nippones et qui figure dans le top 10 ? Il se trouve que la plupart des sociétés ont augmenté le salaire de leurs employés entre avril 2021 et mars 2022.

Une enquête de Tokyo Shôkô Research auprès de 3 213 entreprises a révélé que le salaire annuel moyen au Japon pour l’année fiscale 2021 (avril 2021-mars 2022) était de 6,05 millions de yens (42 000 euros). L’augmentation est de 104 000 yens (726 euros), soit 1,7 %, en glissement annuel, et cela faisait trois ans qu’une hausse n’avait pas été enregistrée.

Il se trouve que sur les 3 102 entreprises dont les résultats peuvent être comparés avec ceux de l’année précédente, environ 70 % ont augmenté les salaires des employés (2 087 entreprises).

Par ailleurs, selon l’étude de l’Agence nationale des impôts sur les salaires des sociétés du secteur privé, le salaire annuel moyen pour les employés en CDI en 2020 était incroyablement bas, à 4,957 millions de yens (34 600 euros).

L’entreprise nippone au salaire annuel moyen le plus élevé est la même depuis 2014 : M&A Capital Partners (une société de courtage en fusions et acquisitions). Avec 26,9 millions de yens (188 000 euros), cela représente une hausse de 18,4 % par rapport à l’année précédente.

En deuxième et troisième position, respectivement Keyence (équipements électroniques) et Hulic (immobilier). La moitié des sociétés figurant dans le top 10 sont des entreprises commerciales.

L’échelle de salaire annuel moyen que l’on retrouve le plus fréquemment se situe entre 5 et 6 millions de yens : 984 des sociétés figurant dans l’enquête sont concernées (soit 30,6 %). L’échelle suivante se situe entre 6 et 7 millions de yens. Il y a 57 entreprises dont le salaire annuel moyen égale ou dépasse les 10 millions de yens, soit 8 de plus en glissement annuel.

Top 10 des plus hauts salaires annuels moyens en 2021

Entreprise Secteur Salaire annuel moyen (en million de yens) M&A Capital Partners Services 26,9 Keyence Équipement électronique 21,8 Hulic Immobilier 18,0 Jinushi Immobilier 16,9 Itôchû Commerce 15,8 Mitsubishi Corporation Commerce 15,6 Mitsui & Co. Commerce 15,5 Solasia Pharma Produits pharmaceutiques 14,9 Marubeni Commerce 14,7 Sumitomo Commerce 14,1

Tableau créé par Nippon.com d’après les données de Tokyo Shôkô Research

(Photo de titre : Pixta)