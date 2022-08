Le coup de gueule des chiens japonais : « Jouez plus avec nous ! »

Japan Data

Les Japonais disent toujours qu’ils sont très occupés. Mais les chiens se demandent : n’ont-ils vraiment pas le temps de faire une petite promenade avec nous ? Alors pourquoi ont-ils choisi de vivre avec nous ? Voilà l’enquête qui révèle leur insatisfaction.

Pour cet article, nous donnons la voix aux chiens du Japon tristes et contrariés par l’attitude de leur maître envers eux.

Les maisons japonaises sont petites. Vivre dans une maison avec jardin est un rêve inaccessible à tout Japonais moyen, et même si le rêve se réalise, le jardin ne sera pas plus grand qu’un mouchoir de poche. Et bien sûr, on se fait houspiller si on court dans la maison...

C’est pour ça que la promenade est notre grand plaisir. Que ce soit dans un jardin public, sur les berges d’une rivière ou dans un parc canin, nous voulons courir à cœur joie. Mais il n’y a que 33,2 % d’entre nous qui ont la faveur d’une promenade deux fois par jour, alors que 30,3 % doivent se contenter d’une seule sortie par jour. Et 28,9 % de nos camarades n’ont même pas la chance d’avoir une sortie quotidienne.

Tout contents de sortir enfin pour la promenade tant attendue, voilà qu’on nous tire sur le collier pour rentrer dès que nous avons fait pipi. Grosse déception ! Alors qu’un des grands plaisirs de la balade est de dire bonjour aux copains rencontrés en chemin ! Nous sommes 63,9 % à faire une promenade de moins de 30 minutes, et 10,8 % de malheureux n’ont que moins de 10 minutes pour se détendre.

Et pourtant, les humains sortent pratiquement tous les jours en nous laissant à la maison. Nous détestons les longues heures passées seuls à attendre leur retour. Parmi nous, 28,8 % restent enfermés de 6 à 10 heures par jour et n’est-il pas malheureux de constater que 11,0 % de nos camarades sont quotidiennement livrés à eux-mêmes pendant plus de 10 heures... Nous voulons jouer plus souvent avec vous ! Et courir de toutes nos forces !

(Cette enquête a été effectuée en juillet par le fabricant de jouets pour chiens 3U Industry et 1 018 propriétaires de chiens y ont répondu)

(Photo de titre : Pixta)