Le Japon à la troisième place mondiale en termes du nombre de chercheurs et de dépenses en R&D

Si le Japon est à la troisième place en termes de nombre de chercheurs et de dépenses en recherche et développement (R&D), le nombre de doctorats obtenus est en baisse constante tout comme celui de ses publications scientifiques les plus citées.

Selon l’Institut national pour la politique en matière de science et de technologie (NISTEP), le Japon est troisième parmi les pays développés en matière de recherche et développement (R&D) et du nombre de chercheurs. Cependant, le taux de croissance du Japon reste moins important que celui d’autres grands pays et, après avoir atteint un pic en 2006, le nombre de doctorats attribués est en baisse constante.

Les indicateurs scientifiques et technologiques, établis par le NISTEP, classent la science et la technologie en cinq catégories : les dépenses en R&D ; le personnel travaillant en R&D ; le personnel ayant un bagage scolaire et universitaire de haut niveau et travaillant dans les sciences et technologies ; la production R&D ; et les technologies scientifiques et innovations. Environ 170 indices sont utilisés dans l’analyse du statut des sciences et technologies du Japon et d’autres grands pays.

Le tableau ci-dessous propose une vue générale de ces indicateurs et le classement du Japon en 2022. Le chiffre entre parenthèses correspond à son classement en 2021.

Évolution du classement du Japon selon les indicateurs

Indicateurs Classement Dépenses R&D 3 (3) 17,6 mille milliards de yens Entreprises 3 (3) 13,9 mille milliards de yens Universités 4 (4) 2,1 mille milliards de yens Organismes publics 4 (4) 1,5 mille milliards de yens Chercheurs 3 (3) 690 000 Entreprises 3 (3) 515 000 Universités 3 (3) 136 000 Organismes publics 3 (3) 30 000 Nombre de publications scientifiques 5 (4) 68 000 Parmi la liste des publications scientifiques les plus citées, nombre de celles se trouvant dans les dix premiers pourcents (premier décile) 12 (10) 4 000 Parmi la liste des publications scientifiques les plus citées, nombre de celles se trouvant dans le premier pourcent (premier centile) 10 (9) 300 Nombre de demandes de brevets déposées dans au moins deux pays 1 (1) 64 000

Source : graphique créé par Nippon.com à partir de données fournies par lIinstitut national pour la politique en matière de science et de technologie (NISTEP). Le nombre de publications scientifiques, le premier décile et premier centile ont été calculés en utilisant un décompte fractionné.

Le Japon est resté premier au monde en termes de demandes de brevets (déposées dans au moins deux pays). Cependant, sa part était de 26 % en moyenne pour la période 2015-2017, une baisse de 3,9 % par rapport au taux moyen au milieu des années 2000 (29,9 %).

Il n’y a pas eu de gros changements constatés dans le nombre d’articles publiés au Japon, ce qui a mené à un recul dans le classement de la quatrième place à la cinquième, dû à l’augmentation du nombre d’articles publiés ailleurs. La Chine est en tête, suivie des États-Unis, de l’Allemagne et de l’Inde. Le Japon a aussi enregistré une baisse de son rang concernant le nombre d’articles les plus fréquemment cités (voir tableau ci-dessus).

Le nombre de personnes ayant obtenu un doctorat au Japon a culminé à 17 860 en 2006, et diminue depuis, jusqu’à 15 128 en 2019. Par contre, le nombre de doctorats obtenus en Chine et en Corée du Sud pendant la même période a quasiment doublé. En 2020, il y en a eu respectivement 65 585 et 16 139.

La Corée du Sud a le taux le plus élevé de chercheurs par tranche de 10 000 employés parmi les pays en tête (164 chercheurs). Le Japon est à la quatrième place (98,8). Notons que l’Archipel avait été en tête dans ce domaine au début des années 2000, mais ces vingt dernières années ont vu une hausse très importante de scientifiques dans d’autres pays également. La Corée du Sud, la France, et l’Allemagne ont ainsi tous devancé le Japon, comme le montre le tableau ci-dessous.

