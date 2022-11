Emploi secondaire au Japon : beaucoup d’heures travaillées pour une rémunération faible

Japan Data

Selon une enquête menée auprès des personnes ayant une seconde activité professionnelle, la très grande majorité gagne moins de 3 millions de yens par an (environ 20 000 euros), au prix de nombreuses heures de travail par mois.

La société de ressources humaines Persol Career a effectué un sondage auprès de 1 556 hommes et femmes entre 20 et 59 ans ayant plusieurs activités professionnelles au sujet de ces rémunations complémentaires. Une écrasante majorité a répondu gagner moins de 3 millions de yens (20 000 euros), contre seulement 13,2 % qui ont confié que leurs revenus étaient supérieurs à ce seuil.

Sur les 200 personnes qui gagnaient plus de 3 millions de yens par an grâce à leurs emplois complémentaires, 72 soit 56,5 % se situaient dans la fourchette des 3 millions de yens, tandis que 41 autres se trouvaient dans la fourchette des 4 millions de yens (27 000 euros). 23 personnes, soit 11,5 %, gagnaient plus de 10 millions de yens (68 000 euros).

S’agissant du nombre d’heures effectuées par les personnes gagnant plus de 3 millions de yens, 54,5 % travaillent 20 heures ou plus par mois, ce qui veut dire que ces personnes se consacrent davantage à leurs emplois secondaires plutôt que de profiter de simples plages de temps libres.

Les raisons les plus fréquemment données par les répondants pour expliquer leur choix d’exercer plusieurs activités professionnelles étaient diverses : augmenter ses revenus (66 %), améliorer ses compétences (40,5 %) et utiliser son temps de manière efficace (33 %)

(Photo de titre : Pixta)