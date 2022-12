Les parents japonais aussi soucieux de la vision de leur enfant que de leurs aptitudes scolaires

Japan Data

Une enquête menée auprès de parents japonais montre que le souci de prendre soin de la vue de leurs enfants est pratiquement aussi important que leurs résultats scolaires.

Une enquête menée par Rohto Pharmaceutical auprès des parents des élèves des écoles primaires et des lycées a révélé que plus d’un tiers des enfants portaient des lunettes ou des lentilles de contact. Rohto a interrogé 2 229 parents, parmi lesquels 847 ont répondu que leur enfant utilisait une certaine sorte de protection oculaire pour corriger sa vision. Le classement par année montre que 16,9 % des élèves étaient de la première à la troisième année d’école primaire, 38,5 % de la quatrième à la sixième année d’école primaire et 56,9 % au lycée.

Interrogés sur leurs principales préoccupations concernant leur enfant, 61,2 % des parents ont répondu la vision, suivant de près les 63,0 % pour les aptitudes scolaires. Parmi les parents concernés par la vision, 84 % ont déclaré que leur enfant utilisait une certaine forme de correction oculaire, montrant ainsi le souci des parents de voir la vision de leur enfant se dégrader.

Parmi les mesures prises par les parents pour éviter que la vision de leur enfant ne se détériore, la réponse la plus courante a été « faire attention à la luminosité de la pièce », avec 45,2 %, suivie par « limiter la durée des tâches avec vision rapprochée » à 37,5 %. Toutefois, 28,3 % des parents avec des enfants au lycée et 18,9 % de la totalité des parents, soit environ un sur cinq, ont répondu qu’ils ne prenaient aucune précaution.

(Photo de titre : Pixta)