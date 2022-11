Studio Ghibli : le top 10 des films préférés des Japonais

Japan Data

À l’occasion de l’ouverture du parc Ghibli le 1er novembre près de Nagoya, un sondage nous dévoile la popularité des œuvres du studio Ghibli auprès des Japonais.

Les films d’animation du Studio Ghibli jouissent d’une renommée publique et critique aussi bien au Japon qu’à l’international grâce à des scénarios élaborés, des personnages uniques et fascinants, des décors somptueux et des musiques magnifiques. Témoignage de cette popularité hors-norme : l’ouverture le 1er novembre du parc Ghibli, dans le parc commémoratif de l’Expo d’Aichi, à côté de Nagoya.

Line Research, plateforme de sondage de l’application de messagerie principale au Japon, a demandé à des hommes et des femmes âgés de 10 à 69 ans quel était leur film Ghibli préféré.

Mon voisin Totoro et Le Voyage de Chihiro dominent le classement avec respectivement 48,5 % et 44,5 % des votes. Ces deux films, régulièrement diffusés à la télévision au Japon, ont été choisis par les votants toutes générations confondues et particulièrement par les femmes. Le Château dans le ciel et Kiki la petite sorcière arrivent en troisième et quatrième position, obtenant un peu plus de 36 % des votes, suivis de Nausicaä de la Vallée du Vent et Princesse Mononoké, tous deux choisis par environ 20 % des sondés.

Top 10 des films les plus populaires du studio Ghibli

Rang Titre % 1 Mon voisin Totoro 48,5 2 Le Voyage de Chihiro 44,5 3 Le Château dans le ciel 36,4 4 Kiki la petite sorcière 36,3 5 Nausicaä de la Vallée du Vent 27,2 6 Princesse Mononoké 23,1 7 Le Château ambulant 18,9 8 Ponyo sur la falaise 15,2 9 Porco Rosso 14,9 10 Si tu tends l’oreille 12,0

Tableau créé par Nippon.com en se basant sur le sondage de Line Research. (n=5 254 ; possibilité de choisir jusqu’à cinq films)

Mon voisin Totoro, numéro un du classement, était le premier choix des votants âgés de 30 à 69 ans. Le film, qui se déroule dans les années 1950 au Japon, est particulièrement populaire parmi les sexagénaires qui ont passé leur enfance à cette époque, avec pratiquement 60 % des répondants de cette tranche d’âge le choisissant comme l’un de leurs films préférés.



Mei, Satsuki et Totoro attendant le bus dans Mon voisin Totoro. (©Studio Ghibli)

Le Voyage de Chihiro était le premier choix parmi les personnes âgées de 10 à 29 ans. Le film sorti en 2001 était particulièrement populaire auprès des personnes ayant la vingtaine : plus de la moitié l’ont choisi comme leur Ghibli préféré. (Voir notre article : « Le Voyage de Chihiro » : décryptage d’un chef d'œuvre à l’occasion de son 20ème anniversaire)



Sen et Sans-Visage dans Le Voyage de Chihiro (©Studio Ghibli)

La popularité des films classés deuxième et moins varie selon la tranche d’âge, de nombreuses personnes ayant fait leur choix en fonction d’un fort attachement émotionnel à un dessin animé vu au cours de leur enfance ou avec leurs enfants alors qu’ils grandissaient.

De nombreux adolescents ont choisi des films des années 2000 : Ponyo sur la falaise (2008) se classe à la quatrième place dans ce groupe d’âge, Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs (2010) est septième et Le Royaume des chats (2002) huitième.



Les personnages de Ponyo montant à bord d’un bateau. (©Studio Ghibli)

Le Château ambulant (2004) est à la quatrième place parmi les jeunes ayant la vingtaine, avec plus de 30 % de votants le considérant comme leur film préféré.



Une scène du Château ambulant (©Studio Ghibli)

Kiki la petite sorcière (1989) est très populaire auprès des femmes dans la trentaine et la quarantaine, plus de 40 % d’entre elles l’ayant choisi, sans doute parce qu’elles s’identifiaient au personnage principal. (Voir notre article : Kadono Eiko : l’imagination débordante de l’auteure de « Kiki la petite sorcière »)

Les films sortis dans les années 1990 tels que Princesse Mononoké (1997) et Si tu tends l’oreille (1995) sont appréciés par les femmes trentenaires plus que n’importe quel autre groupe d’âge.



Kiki volant à la rescousse de Tombo dans Kiki la petite sorcière. (©Studio Ghibli)



San avec ses loups dans Princesse Mononoké (©Studio Ghibli)

Les œuvres des années 1980 comme Le Château dans le ciel (1986) et Nausicaä de la Vallée du Vent (1984) se classent en bonne place parmi les quadragénaires. Les deux films sont plus populaires auprès des spectateurs masculins : Le Château dans le ciel résonne en particulier avec les hommes dans la trentaine et la quarantaine et Nausicaä avec les hommes dans la quarantaine et la cinquantaine.



Pazu and Sheeta arrivant sur la mystérieuse île Laputa dans Le Château dans le ciel. (©Studio Ghibli)



Un Ômu géant dans Nausicaä de la Vallée du Vent (©Studio Ghibli)

Le Tombeau des lucioles (1988) est l’un des films du Studio Ghibli les mieux classés parmi les quadragénaires ou plus, notamment les sexagénaires.

(Photo de titre : une scène de Mon voisin Totoro. © Studio Ghibli)