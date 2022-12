L’activité physique des Japonais : moins d’exercice pour les femmes quadras

Japan Data

Une étude de l’Agence des sports révèle quelques données intéressantes sur la condition physique des hommes et des femmes en fonction de leur tranche d’âge au Japon.

Les résultats de l’enquête menée en 2021 par l’Agence japonaise des sports montrent que par rapport aux résultats d’il y a 10 ans, les tests de condition physique chez les filles et les femmes se sont améliorées. Cette progression s’arrête toutefois au début de la trentaine, pour ne reprendre qu’entre 55 à 70 ans. Les scores ont en effet nettement diminué chez les quadragénaires et les quinquagénaires. Pour un résultat de 100 en 2012, le chiffre de 2021 est de 95,6 pour les femmes de 40 à 44 ans, de 95,7 pour les femmes de 45 à 49 ans et de 96,8 pour les femmes de 50 à 54 ans.

Chez les hommes, la situation est tout autre. Pour les mêmes tranches d’âge, les résultats obtenus en 2021 sont respectivement de 100,6, puis 98,0 et 98,9, attirant d’autant plus l’attention sur le déclin de la forme physique chez les femmes. Selon des experts qui ont participé à l’élaboration de l’étude, cette différence pourrait être due au fait que les femmes de ces tranches d’âge sont occupées par leur travail, les tâches ménagères et l’éducation des enfants, ne laissant que peu d’occasions de faire de l’exercice.

Aucune tendance particulière ne se dégage entre les résultats des tests d’aptitude physique de 2021 et ceux de 2019, juste avant la pandémie de Covid-19, certaines tranches d’âge ayant amélioré leur condition physique tandis que d’autres ont vu la leur se déteriorer.

Le tableau ci-dessous présente une carte des habitudes de pratique d’exercice pour chaque tranche d’âge, à raison d’une fréquence d’au moins une fois par semaine. Il apparaît clairement que relativement peu de femmes en âge de travailler font de l’exercice (voir les cellules de couleur bleue), et que leur nombre a diminué par rapport à il y a 10 ans.

Cette étude a été menée dans l’ensemble du pays de mai à octobre 2021, auprès de 48 000 personnes âgées de 6 à 79 ans. Des jeunes (6-19 ans), des adultes (20-64 ans) et des seniors (65-79 ans) ont passé des tests d’aptitude physique dans six à huit catégories. L’étude recense également la fréquence à laquelle ces catégories de population font de l’exercice.

(Photo de titre : Pixta)