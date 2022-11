Les bières non-alcoolisées remontent le moral et le marché pendant la pandémie

Japan Data

Une étude de marché révèle une demande croissante pour les boissons sans alcool, avec un plus grand nombre de consommateurs japonais choisissant de rester sobres lorsqu’ils boivent chez eux ou à l’extérieur. Quelles sont les boissons non-alcoolisées qui ont le plus de succès ?

Le marché des boissons non-alcoolisées a augmenté de 15 % à partir de 2020, avec un record de 40 millions de caisses (équivalent à 8,4 litres) vendues en 2021, selon les estimations du fabricant de boissons Suntory. Ceci marque la septième année de croissance consécutive, le marché devant augmenter encore en 2022 avec 41,71 millions de caisses, soit une hausse de 4 % par rapport à l’année précédente.

Au début septembre, Suntory a mené une étude et interrogé 30 000 personnes d’une vingtaine à une soixantaine d’années vivant à Tokyo et ses préfectures environnantes (Kanagawa, Saitama, Chiba) sur leur consommation de boissons non-alcoolisées. Le sondage a révélé que 53,2 % des répondants avaient consommé des boissons sans alcool au moins une fois. Parmi les 12 387 individus qui avaient bu ce type de boisson chez eux, 37,8 % ont déclaré qu’ils le faisaient plus d’une fois par mois, alors que 21,8 % ont répondu qu’ils buvaient des boissons non-alcoolisées au moins une fois par semaine.

Interrogées sur la manière dont leurs habitudes en matière de boissons pourraient changer à l’avenir, 46,3 % des personnes consommant des boissons non-alcoolisées plus d’une fois par mois ont répondu qu’elles avaient l’intention de boire plus souvent des breuvages sans alcool, indiquant ainsi que le marché continuerait à s’élargir.

Pour ce qui est des raisons pour lesquelles les gens boivent plus de boissons non-alcoolisées qu’avant la pandémie, une grande majorité de 58,6 % a répondu que le goût de ces breuvages était bien meilleur, suivie par 42,1 % mentionnant des soucis de santé et 32,7 % considérant que ces boissons amélioraient leur moral.

Lorsque les personnes buvant de la bière non-alcoolisée chez eux étaient interrogées sur les autres boissons sans alcool qu’elles consommaient, 52,5 % ont répondu lemon sour, une boisson du genre highball aromatisée au citron. Les autres choix les plus courants ont été chûhai, des boissons imitant les highballs au shôchû, et des mocktails (cocktails sans alcool).

(Photo de titre : Pixta)