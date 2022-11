Coupe du monde 2022 : le profil des 26 joueurs sélectionnés de l’équipe du Japon

Japan Data

La Coupe du monde de football (Coupe du monde de la FIFA 2022) se déroule à partir du 20 novembre au Qatar. À cette occasion, nous présentons les 26 joueurs fraîchement sélectionnés au sein de l’équipe du Japon, surnommés les « Samuraï Blue ».

Le 1er novembre, la Fédération japonaise de football (JFA) a présenté les 26 joueurs qui composeront l’équipe du Japon pour la Coupe du monde 2022, qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

Le Japon, actuellement 24e au classement international, fait partie du groupe E aux côtés de l’Allemagne, du Costa Rica et de l’Espagne. Les « Samuraï Blue », comme on les surnomme, disputeront leur premier match le 23 novembre contre l’Allemagne (classé 11e), puis le 27 contre le Costa Rica (classé 31e) et le 1er décembre contre l’Espagne (classé 7e).

L’équipe du Japon en est à sa septième participation consécutive depuis le mondial de 1998 en France. Elle a été éliminée trois fois en première phase, et trois fois lors des huitièmes de finale en 2002, 2010 et 2018. Accédera-t-elle aux quarts de finale pour la première fois de son histoire malgré ses redoutables adversaires ?

Le calendrier des matchs du Japon

(Heure et dates au Japon)

Matchs de 1er tour (Groupe E) Équipe adverse Mercredi 23 novembre 22 h Allemagne Dimanche 27 novembre 19 h Costa Rica Vendredi 2 décembre 4 h Espagne

L’effectif de l’équipe du Japon à la Coupe du monde 2022

Sélectionneur

Moriyasu Hajime

Né le 23/08/1968

Carrière d’entraîneur

2012-17 : Sanfrecce Hiroshima

2017 : Japon U20

2018 : Japon U23

2018 ~ : Équipe nationale

Gardiens de but

1 Kawashima Eiji

Né le 20/03/1983

185 cm

95 sélections / 104 buts encaissés

Club : RC Strasbourg Alsace (France)

12 Gonda Shûichi

Né le 03/03/1989

187 cm

33 sélections / 14 buts encaissés

Club : Shimizu S-Pulse

23 Schmidt Daniel

Né le 03/02/1992

197 cm

11 sélections / 8 buts encaissés

Club : K Saint-Trond VV (Belgique)

Défenseurs

5 Nagatomo Yûto

Né le 12/09/1986

170 cm

137 sélections / 4 buts

Club : FC Tokyo

22 Yoshida Maya

Né le 24/08/1988

189 cm

121 sélections / 12 buts

Club : FC Schalke 04 (Allemagne)

19 Sakai Hiroki

Né le 12/04/1990

183 cm

71 sélections / 1 but

Club : Urawa Reds

3 Taniguchi Shôgo

Né le 15/07/1991

183 cm

13 sélections / 0 but

Club : Kawasaki Frontale

2 Yamane Miki

Né le 22/12/1993

178 cm

14 sélections / 2 buts

Club : Kawasaki Frontale

4 Itakura Kô

Né le 27/01/1997

186 cm

12 sélections / 1 but

Club : Borussia Dortmund (Allemagne)

16 Tomiyasu Takehiro

Né le 05/11/1998

187 cm

29 sélections / 1 but

Club : Arsenal (Angleterre)

26 Itô Hiroki

Né le 12/05/1999

186 cm

5 sélections / 0 but

Club : VfB Stuttgart (Allemagne)

Milieux de terrain / Attaquants

7 Shibasaki Gaku

Né le 28/05/1992

175 cm

59 sélections / 3 buts

Club : CD Leganés (Espagne)

6 Endô Wataru

Né le 09/02/1993

178 cm

43 sélections / 2 buts

Club : VfB Stuttgart (Allemagne)

14 Itô Jun’ya

Né le 09/03/1993

176 cm

38 sélections / 9 buts

Club : Stade de Reims (France)

18 Asano Takuma

Né le 10/11/1994

173 cm

36 sélections / 7 buts

Club : VfL Bochum 1848 (Allemagne)

10 Minamino Takumi

Né le 16/01/1995

174 cm

43 sélections / 17 buts

Club : AS Monaco (France)

13 Morita Hidemasa

Né le 10/05/1995

177 cm

17 sélections / 2 buts

Club : Sporting CP (Portugal)

15 Kamada Daichi

Né le 05/08/1996

180 cm

21 sélections / 6 buts

Club : Eintracht Frankfurt (Allemagne)

24 Sôma Yûki

Né le 25/02/1997

166 cm

7 sélections / 3 buts

Club : Nagoya Grampus

9 Mitoma Kaoru

Né le 20/05/1997

178 cm

9 sélections / 5 buts

Club : Brighton & Hove Albion (Angleterre)

25 Maeda Daizen

Né le 20/10/1997

173 cm

8 sélections / 1 but

Club : Celtic FC (Écosse)

8 Dôan Ritsu

Né le 16/06/1998

172 cm

28 sélections / 3 buts

Club : SC Fribourg (Allemagne)

21 Ueda Ayase

Né le 28/08/1998

182 cm

10 sélections / 0 but

Club : Cercle Brugge KSV (Belgique)

17 Tanaka Ao

Né le 10/09/1998

180 cm

14 sélections / 2 buts

Club : Fortuna Düsseldorf 1895 (Allemagne)

11 Kubo Takefusa

Né le 04/06/2001

173 cm

19 sélections / 1 but

Club : Real Sociedad (Espagne)

(Photos avec l’aimable autorisation de la Japan Football Association)