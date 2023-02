Les anciennes unités de mesure encore communément utilisées au Japon

Le b.a.-ba du Japon

Dans la cuisine ou pour l’achat de bouteilles de saké, l’utilisation d’unités de mesure traditionnelles comme le gô est encore extrêmement répandue au Japon.

Si l’unité utilisée pour les sacs de riz vendus dans les supermarchés au Japon est le kilogramme, des unités de mesure telles que le gô ou encore le shô sont loin d’avoir disparues au moment de la cuisson.

Le gô et le shô sont des unités utilisées dans le shakkanhô, un système de mesure traditionnel jadis communément utilisé sur l’Archipel. Ce dernier prend davantage en compte les volumes que les masses. Si le shaku (unité de longueur équivalente à 30,3 centimètres) et le kan (unité de poids équivalente à 3,75 kilogrammes) ont totalement disparu du quotidien des Japonais en 1959, lorsque le pays a modifié la Loi sur les unités de mesures, afin de répandre l’utilisation du mètre, le gô et le shô, eux, sont restés et sont encore utilisés encore aujourd’hui.

Ichigô, soit 1 gô, correspond à environ 180 millilitres. Mais il n’y a pas que pour le riz que ces unités sont utilisées. On les retrouve aussi pour commander de façon familière du saké atsukan dans un bar izakaya; ichigô (1 gô de saké). Le masu, gobelet japonais en bois de forme cubique, de la taille de la paume de la main, traditionnellement utilisé pour les fêtes, est appelée ichigô masu. Le masu contiendrait le volume de saké idéal pour une dégustation ; ni trop peu ni pas assez.

Pour des unités de mesure plus importantes, 1 shô est équivalent à 10 gô, soit environ 1,8 litre. Certains cuiseurs à riz utilisés dans les restaurants peuvent cuire 1 shô (ou isshô) de riz. Et le terme est également utilisé pour le saké ; isshôbin est une bouteille de taille assez importante contenant un volume de 1 shô de saké.

Plus encore, jusshô (10 shô) équivaut à itto (1 to), soit environ 18 litres, et jutto (10 to) équivaut à ikkoku (1 koku), soit près 180 litres. En pleine expansion, la province de Kaga (aujourd’hui préfecture d’Ishikawa) est réputée pour avoir produit 1 million de koku de riz par an, soit 10 millions de to, 100 millions de shô ou encore 1 milliard de gô.

La quantité de riz dans un sac de paille tawara (que l’on voit par exemple dans les feuilletons télévisées historiques) variait selon l’époque et la région. À partir de l’ère Meiji (1868–1912), on utilisait un tawara standard, connue sous le nom de shitobyô, son nom indiquant qu’elle pouvait contenir 4 to de riz.

Unités de volume du système shakkanhô

1 gô (合)

(env. 0,18 l) 10 gô

(env. 1,8 l) 1 shô (升)

(env. 1.8 l) 100 gô

(env. 18 l) 10 shô

(env. 18 l) 1 to (斗)

(env. 18 l) 1 000 gô

(env. 180 l) 100 shô

(env. 180 l) 10 to

(env. 180 l) 1 koku (石)

(env. 180 l)

Les contenants utilisés pour mesurer la quantité de grains de riz ne sont pas les mêmes que ceux utilisés pour la cuisson. Petit moyen mnémotechnique : 1 gô équivaut plus ou moins à 150 grammes. Peut-être pour vivre avec leur temps, les recettes de cuisine, que ce soit sur papier ou en ligne, sont de plus en plus souvent exprimées en grammes et non plus en gô.

Unités de mesure modernes pour la cuisson d’1 gô de riz

Poids 150 g Quantité d’eau nécessaire pour la cuisson 180 - 200 ml Poids du riz après la cuisson 330 - 350 g Calories 537 kcal Nombre de bols de riz 2

Récemment, le saké et le shôchû se vendent de plus en plus en petites bouteilles de 4 gô, plutôt que des traditionnelles isshôbin. Les bouteilles de 1 shô ont une contenance importante, ce qui fait que le goût peut se trouver altéré avant la fin de la bouteille. Et il est aussi plus simple de conserver dans un réfrigérateur des bouteilles de plus petite taille, un élément qui contribue à coup sûr à son succès. Là aussi pour se souvenir, petite astuce : 4 gô sont équivalents à 4 portions de 180 ml, soit 720 ml au total.



Différentes bouteilles de saké haut de gamme. Les quatre bouteilles sur la gauche ont une contenance de 1 shô et les deux sur la droite de 4 gô. (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)