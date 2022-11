L’union homosexuelle progressivement reconnue à travers le Japon

Japan Data

Alors que le Japon est le seul pays du G7 à ne pas reconnaître à l’échelle nationale le mariage homosexuel, à Tokyo, les certificats de partenariats civils entre personnes de même sexe sont effectifs depuis le 1er novembre. La capitale est la 10e préfecture sur les 47 du pays à introduire ce système.

Au Japon, Shibuya et Setagaya, à Tokyo, sont les premiers arrondissements à avoir introduit en 2015 le système d’union homosexuelle. Les couples concernés et vivant dans ces quartiers peuvent officiellement être reconnus comme des partenaires ayant une « relation équivalente au mariage » et recevoir un certificat. Celui-ci permet aux personnes d’au moins 18 ans d’officialiser leur relation en l’inscrivant sur le registre d’état civil, leur donnant ainsi accès à certains des privilèges dont jouissent les couples mariés. Citons entre autres le droit de louer un logement en concubinage et le droit de visite à l’hôpital.

Selon l’enquête menée conjointement par l’arrondissement de Shibuya et « Niji-iro Diversity », une association à but non lucratif, à la date du 11 octobre 2022, les 239 arrondissements et municipalités du pays ayant établi ce partenariat avaient délivré 3 456 certificats.

Le nombre de municipalités ayant instauré ce partenariat a rapidement augmenté. Il y en a eu 38 de plus en 2020, 73 de plus en 2021, et plus d’une centaine supplémentaires en 2022. Depuis que Tokyo, avec ses 13 millions d’habitants, l’a introduit, c’est plus de 60 % de la population nippone qui est désormais couverte (10 préfectures sur les 47 du pays).

(Photo de titre : la mairie de Hyûga, dans la préfecture de Miyazaki, aux couleurs arc-en-ciel pour célébrer l’introduction du système de partenariat homosexuel, le 23 juin 2022. Jiji)