Plus de dix mille cas de syphilis au Japon : la faute aux applications de rencontre en ligne ?

Les cas de syphilis enregistrés au Japon ont dépassé le chiffre record des dix mille au mois d’octobre de cette année.

L’enquête menée par l’Institut national sur les maladies infectieuses a révélé qu’en date du 23 octobre 2022, 10 141 personnes avaient été infectées par la syphilis, franchissant pour la première fois le cap des 10 000 selon la méthode d’investigation actuelle. Sur une base annuelle, le nombre de cas a dépassé dès le mois d’août le chiffre de 7 983 de l’année précédente et semble augmenter depuis à vive allure.

Dans le classement par préfecture, Tokyo est largement en tête avec 2 880 personnes, suivie par Osaka (1 366), Aichi (573) et Hokkaidô (443).

La syphilis a commencé à augmenter au Japon depuis 2013 environ. Cette maladie transmise en majorité sexuellement se traduit le plus souvent tout d’abord par l’apparition d’un chancre sur les parties génitales puis par des éruptions cutanées sur tout le corps. Les rapports sexuels avec des partenaires multiples, favorisés par le nombre croissant de rencontres sur les réseaux sociaux, semblent en être une des causes principales.

Étant donné que dans certains cas, les symptômes n’apparaissent pas ou disparaissent très vite après leur apparition, il est fort possible que les personnes infectées propagent la maladie sans s’en rendre compte. Les risques de mortinaissance et de fausses couches sont plus élevés lorsqu’une femme enceinte est infectée, l’enfant peut souffrir de syphilis congénitale et présenter divers symptômes, éruptions cutanées ou surdité.

(Photo de titre : Pixta)