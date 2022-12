Les enfants japonais sont-ils accros aux jeux vidéo ?

Japan Data

Combien de temps passent les enfants japonais à jouer aux jeux vidéo ? Avec qui jouent-ils et sont-ils soumis à des règles strictes par leurs parents ? Un sondage intéressant nous permet d’en savoir plus.

Nifty, grand fournisseur de services en ligne, a mené une enquête sur les enfants et les jeux vidéo entre la mi-septembre au début octobre de cette année. 2 355 élèves du primaire et du collège jouant en ligne sur le site web NIFTY Kids ont été sondés.

Il se trouve que près d’un quart d’entre eux (24 %) y passe de « 1 à 2 heures » par jour et 23 % de « 30 minutes à 1 heure ». Ils représentent la moitié du panel. Enfin, 30 % des enfants jouent plus de 2 heures par jour.

Lorsqu’on leur demande avec qui ils jouent aux jeux vidéo, la grande majorité (79 %) répond « seul(e) ». Et quand ils jouent entre amis, ils sont plus enclins à « se retrouver en ligne » (29 %) qu’à jouer « ensemble » en présentiel (22 %). Les enfants recherchent-ils une forme de solitude pour s’affranchir de ces liens avec leurs camarades de classe ou de cours du soir ?

Quand on leur demande à quelles règles ils sont soumis à la maison, plus de la moitié des enfants répond devoir « s’en tenir à une certaine durée » et « ne pas générer de frais » (53 % chacun), ensuite ils disent devoir d’abord « finir ce qu’ils ont à faire avant de jouer » (44 %). De nombreuses familles semblent avoir fixé des règles pour que les jeux ne soient pas trop prenants.

(Photo de titre : Pixta)