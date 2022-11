Tabagisme au Japon : 90 % des femmes trouvent « déplaisante » la fumée de cigarette

Japan Data

Les mesures anti-tabac dans l’espace public ayant progressé au Japon, l’on voit de moins en moins de passants fumer dans les rues ces derniers temps... Pourtant, les non-fumeurs réagissent fébrilement à la moindre fumée et semblent voir d’un mauvais œil ceux qui s’agglutinent dans des espaces dédiés.

Dans un sondage d’opinion sur les politiques anti-tabac menées pour le Bureau du Cabinet, 83,3 % des personnes interrogées disent « trouver déplaisant » ou « plutôt déplaisant » la fumée de cigarette dans leur environnement proche. Notons que 89,6 % des femmes déclarent être gênées.

C’est dans la rue (70,2 %) que la gêne ressentie est la plus forte, suivi des restaurants (50,9 %) et des bars (39,9 %). La fumée s’échappant des « zones fumeurs en plein air » , créées justement pour éviter que la cigarette ne soit partout en ville semble également indisposer les non-fumeurs.

Quant aux effets du tabac sur la santé, 92,4 % des sondés déclarent savoir que fumer provoque des cancers (notamment du poumon) et 90 % des personnes interrogées disent connaître le danger du tabagisme passif. Comparé aux chiffres de l’enquête de 1989 ce taux est en progression ; les dangers du tabagisme sont mieux connus du public.

Le public attend du gouvernement le « renforcement des mesures contre le tabagisme passif » (48,3 %), « la sensibilisation des jeunes » (46,8 %) et « l’augmentation des taxes sur le tabac » (38,9 %).

Le taux d’achèvement de cette enquête menée dans tout le Japon du début août au début septembre 2022 auprès de 3 000 hommes et femmes âgés de 18 ans et plus était de 51,9 %.

(Photo de titre : Pixta)