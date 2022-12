Les mots de passe les plus utilisés au Japon en 2022 sont piratables très facilement

Japan Data

Le mot de passe le plus utilisé au Japon en 2022 est « 123456 », et la plupart des autres combinaisons les plus populaires du pays sont facilement piratables.

D’après Nord Security, une société de sécurité panamienne, le mot de passe le plus couramment utilisé en 2022 au Japon est tout simplement « 123456 ». À la deuxième position, on trouve « password » et en troisième « 1234 ». Un peu plus bas dans le classement se situe « 1qaz2wsx », qui semble au premier abord être un assemblage aléatoire de lettres et de nombres, mais qui est en fait composé des premiers caractères d’un clavier QWERTY dans l’ordre vertical. Comme on peut le voir dans le top 20 de Nord Security, affiché ci-dessous, la plupart des mots de passe choisis par les Japonais peuvent être piratés en quelques secondes.

Parmi les 50 mots de passe les plus usités, on note aussi la présence de prénoms tels que « hiromi » ou « miyuki ». Des noms de fleurs tels que « sakura » (fleur de cerisier) et « himawari » (tournesol) apparaissent également, ainsi que des termes issus des anime et des manga tels que « doraemon ».

L’entreprise a par ailleurs dévoilé le top 200 des mots de passe mondiaux, établi grâce à leurs recherches menés dans 30 pays. Le plus commun était « password » (utilisé plus de 4,9 millions de fois) suivi de « 123456 » (1,5 million d’occurrences) en deuxième place et « 123456789 » (410 000 utilisations) en troisième.

Nord Security recommande de créer des mots de passe sûrs, c’est à dire « longs et uniques » et de « ne pas les réutiliser ». Une autre option pour plus de sécurité est « d’utiliser un logiciel de gestion des mots de passe ».

Les 20 mots de passe les plus populaires du Japon

Rang Mot de passe Temps nécessaire pour le pirater 1 123456 1 seconde 2 password 1 seconde 3 1234 1 seconde 4 12345678 1 seconde 5 akubisa2020 5 jours 6 xxxxxx 1 seconde 7 sakura 1 seconde 8 303030 1 seconde 9 12345 1 seconde 10 123456789 1 seconde 11 1111 1 seconde 12 0 1 seconde 13 1qaz2wsx 1 seconde 14 Garba3060 1 jour 15 1212 1 seconde 16 126 1 seconde 17 adgjmptw 1 seconde 18 1215 1 seconde 19 ilove12345@ 26 minutes 20 diskunion 1 jour

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données de Nord Security

(Photo de titre : Pixta)