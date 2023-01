L’image de la Chine auprès des Japonais : animosité importante et peur d’un conflit avec Taïwan

Japan Data

Un sondage révèle que de nombreux citoyens japonais et chinois s’attendent à un conflit international pour le contrôle de Taïwan, et près de neuf japonais sur dix ont un mauvaise image de la Chine.

L’organisation japonaise à but non lucratif Genron NPO ainsi que le China International Publishing Group ont mené une enquête conjointe auprès de 1 000 Japonais et de 1 500 Chinois âgés de 18 ans et plus entre juillet et septembre 2022. C’est la 18e fois qu’un tel sondage est conduit, mais pour la première fois, les sondés ont été interrogés sur les tensions dans le détroit de Taïwan.

En réponse à la question « Pensez-vous qu’un conflit militaire aura lieu dans le détroit de Taïwan ? »;, 34,1 % des Japonais ont répondu que cela serait possible à l’avenir, et 10,4 % pensent même qu’il pourrait survenir au cours des prochaines années. 9 % des répondants japonais estiment pour leur part qu’il n’y aura pas de guerre, et 46,3 % déclarent ne pas être en mesure de savoir.

Parmi les Chinois, 40,5 % pensent qu’il y aura bien un conflit à l’avenir, et 16,2 % d’entre eux pensent qu’il pourrait avoir lieu dans les prochaines années. Toutefois, 29,9 % des répondants chinois disent qu’il n’y aura pas de guerre, et 12,8 % ne savent tout simplement pas.

En question séparée, il a été demandé aux sondés de choisir une zone de l’Asie de l’Est dans laquelle il pourrait y avoir un risque de conflit militaire.

Les Japonais considèrent que le détroit de Taïwan représente le plus grand risque (25 %), une augmentation de 11 points par rapport à l’année précédente, suivi par la péninsule coréenne (24,3 %).

Une image réciproque toujours dégradée

L’enquête révèle une animosité très importante des Japonais envers la Chine, près de 9 personnes sur 10, même si une très légère amélioration est perceptible. Comparé à l’année précédente, leur mauvaise impression a baissé de 3,6 points, à 87,3 %. Quant à la proportion de Chinois ayant une mauvaise image du Japon, elle est descendue de 3,5 points pour atteindre 62,6 %.

La raison la plus fréquemment citée (à 58,9 %) par les Japonais ayant une perception négative de la Chine, est la violation des eaux territoriales du Japon et de l’espace aérien autour des îles Senkaku, suivi par l’inconfort suscité par le système politique chinois, cité par 51,5 % des répondants.

La raison la plus souvent évoquér par les Chinois ayant une mauvaise impression du Japon, d’après 78,8 % des sondés, est que le Japon ne s’est pas excusé de manière approprié et n’a pas suffisamment réfléchi à sa longue histoire d’agressions vis-à-vis de ses voisins asiatiques, suivi par l’antagonisme lié à la nationalisation des îles Senkaku (58,9 %).

(Photo de titre : le Premier ministre japonais Kishida Fumio [gauche] et le président chinois Xi Jinping le 17 novembre 2022 à Bangkok, en amont du sommet des dirigeants de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique. Jiji )