« Furyû odori » : des danses somptueuses inscrites au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco

En novembre dernier, l’Unesco a décidé d’inscrire des danses traditionnelles japonaises sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il s’agit de 41 danses rituelles de 24 préfectures du pays, appelées furyû odori.

Ces danses furyû odori sont caractérisées par leur dynamisme, où les participants parés de somptueux costumes se meuvent avec dextérité au son des tambours, gongs et autres flûtes et chants. À l’origine, ces danses ont pour objectif d’endiguer les épidémies, d’offrir le réconfort aux défunts, d’apporter les bonnes récoltes et de se protéger des catastrophes naturelles (séisme, tsunami, éruption volcanique...). Chacune d’entre elles possède également une spécificité de la région où elle est pratiquée, au vu de son histoire et de son environnement.

« Les techniques et le savoir acquis par le furyû odori sont transmis au sein des écoles, des foyers et des collectivités à travers des groupes de personnes œuvrant pour leur sauvegarde », a dit l’Unesco pour expliquer ce qui a motivé son choix. « Ces danses permettent d’interconnecter les gens de tous âges et de leur faire prendre conscience qu’ils font partie d’une communauté. »

Tôhoku (nord-est)

Nagai no Dainenbutsu Kenbai (Morioka, préfecture d’Iwate)

Oni Kenbai (Kitakami et Ôshû, préfecture d’Iwate)

Nishimonai no Bon Odori (Ugo, préfecture d’Akita)

Kemanai no Bon Odori (Kazuno, préfecture d'Akita)



La danse Nishimonai no Bon Odori, de la préfecture d’Akita (Pixta)



La danse Oni Kenbai de Kitakami, de la préfecture d’Iwate

Kantô (Tokyo et les préfectures environnantes)

Ogouchi no Kashima Odori (Okutama, préfecture de Tokyo)

Niijima no Ôodori (Nījima, préfecture de Tokyo)

Shimohirai no Hôô no Mai (Hinode, préfecture de Tokyo)

Chakkirako (Miura, préfecture de Kanagawa) (inscrite déjà en 2009)

Yamakita no Omineiri (Yamakita, préfecture de Kanagawa)

Kôshin’etsu (Nagano, Niigata, Yamanashi)

Ayako Mai (Kashiwazaki, préfecture de Niigata)

Dai no Saka (Uonuma, préfecture de Niigata)

Mushôno no Dai Nenbutsu (Uenohara, préfecture de Yamanashi)

Atobe no Odori Nenbutsu (Saku, préfecture de Nagano)

Niino no Bon Odori (Anan, préfecture de Nagano)

Wagô no Nenbutsu Odori (Anan, préfecture de Nagano)



La danse Ayako Mai à Kashiwazaki, de la préfecture de Niigata (© Ville de Kashiwazaki)

Chûbu (centre)

Gujô Odori (Gujô, préfecture de Gifu)

Kanomizu no Kake Odori (Gujô, préfecture de Gifu)

Tokuyama no Bon Odori (Kawanehonchô, préfecture de Shizuoka)

Utôgi no Bon Odori (Shizuoka)

Ayado no Yonenbutsu to Bon Odori (Toyota, préfecture d’Aichi)

Katte Jinja no Shinji Odori (Iga, préfecture de Mie)

Ômikonan no San’yare Odori (Kusatsu et Rittô, préfecture de Shiga)

Ômi no Kenketo Matsuri, Naginata Furi (Moriyama, Kôga, Higashiômi, et Ryûô, préfecture de Shiga)



La danse Gujô Odori, à Gujô, dans la préfecture de Gifu (© Bureau du tourisme de la préfecture de Gifu)

Kansai (Kyoto, Osaka, Hyôgo, Nara)

Kyoto no Rokusai Nenbutsu (Kyoto)

Yasuraibana (Kyoto)

Kuta no Hanagasa Odori (Kyoto)

Ama no Furyû Ôodori Koodori (Minamiawaji, préfecture de Hyôgo)

Totsukawa no Ôodori (Totsukawa, préfecture de Nara)

Chûgoku (sud-ouest de l’île principale)

Tsuwano Yasaka Jinja no Sagi Mai (Tsuwano, préfecture de Shimane)

Shiraishi Odori (Kasaoka, préfecture d’Okayama)

Ômiya Odori (Maniwa, préfecture d’Okayama)



La danse Tsuwano Yasaka Jinja no Sagi Mai, à Tsuwano, dans la préfecture de Shimane (© Bureau du tourisme de la préfecture de Shimane)

Shikoku (grande île du sud-ouest)

Nishiiya no Jindai Odori (Miyoshi, préfecture de Tokushima)

Ayako Odori (Mannô, préfecture de Kagawa)

Takinomiya no Nenbutsu Odori (Ayagawa, préfecture de Kagawa)

Kyûshû (grande île du sud-ouest)

Kannôgaku (Buzen, préfecture de Fukuoka)

Hirado no Jangara (Hirado, préfecture de Nagasaki)

Ōmura no Okita Odori, Kuromaru Odori (Ōmura, préfecture de Nagasaki)

Tsushima no Bon Odori (Tsushima, préfecture de Nagasaki)

Nobara Hachimangû Furyû (Arao, préfecture de Kumamoto)

Yoshihirogaku (Kunisaki, préfecture de Kumamoto)

Gokase no Ara Odori (Gokase, préfecture de Miyazaki)



La danse de Kuromaru Odori, à Ômura, dans la préfecture Nagasaki (© Bureau du tourisme de la préfecture de Nagasaki)

(Photo de titre : la danse Ayako Mai, à Kashiwazaki, dans la préfecture de Niigata © Ville de Kashiwazaki)