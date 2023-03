Japan Data

Les dépenses de l’éducation publique et privée ont atteint un nouveau record au Japon

L’éducation devient de plus en plus onéreuse pour tous au Japon. C’est dans les écoles privées que cette augmentation des coûts se fait le plus sentir, avec des dépenses pour les écoles élémentaires qui peuvent être cinq fois supérieures aux établissements publics.

