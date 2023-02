Les touristes étrangers de retour au Japon en 2022 : un chiffre 15 fois supérieur à l’année précédente

Japan Data

Les restrictions d’entrée au Japon en raison du Covid-19 ayant enfin été levées, il n’est désormais plus rare de voir des visiteurs étrangers dans les rues. Mais l’objectif des « 40 millions de touristes en 2020 et 60 millions en 2030 » est encore loin d’être atteint.

Selon l’Office national du tourisme japonais (JNTO), 3 831 900 visiteurs étrangers sont venus au Japon en 2022, soit 15,6 fois plus que l’année précédente, une augmentation considérable due à l’assouplissement progressif des mesures de contrôle aux frontières. Mais ce chiffre ne représente que 10 % du total pour l’année 2019, juste avant la pandémie de Covid-19.

De 2013 et pendant sept années consécutives, le nombre de visiteurs étrangers au Japon n’a cessé de franchir des records, pour atteindre les 31,88 millions en 2019. Le gouvernement japonais s’était donné pour objectif le chiffre de 40 millions à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo qui auraient dû avoir lieu en 2020. Mais la propagation mondiale de l’épidémie de Covid-19, à partir de février 2020, a donné lieu à un renforcement des mesures de contrôle aux frontières et, à partir d’avril cette année-là, pratiquement aucun étranger n’a pu entrer dans le pays.

Le gouvernement japonais a de nouveau ouvert le pays aux touristes à partir de juin 2022. Les mesures d’entrée ont été considérablement assouplies, avec notamment la levée de l’interdiction des voyages individuels et la reprise des exemptions de visa. Ces nouvelles dispositions, associées à la faiblesse du yen, ont fait rebondir le nombre de visiteurs étrangers à partir d’octobre.

Par pays, la Corée du Sud a fourni le plus grand nombre de visiteurs, avec 1 012 700 personnes, suivie par Taiwan (331 100), les États-Unis (323 500) et le Vietnam (284 100). Mais 189 000 Chinois seulement sont venus au Japon en raison de la stratégie Zéro Covid qui s’est poursuivie longtemps en Chine.

D’autre part, le nombre de voyageurs japonais à l’étranger en 2022 a été 5,4 fois plus élevé que l’année précédente, avec 2 771 700 personnes, mais il représente néanmoins une diminution de 86,2 % par rapport à l’année 2019. Dans ce cas, la faiblesse du yen a, en revanche, mis un frein aux voyages.

(Photo de titre : des touristes étrangers devant la porte Kaminarimon à Asakusa, 1er janvier 2023, Reuters)