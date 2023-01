Sondage auprès des Japonais de 18 ans : voulez-vous vous marier ?

Japan Data

« Trouver un bon travail, se marier, avoir des enfants puis devenir propriétaire. » Autrefois tel était le leitmotiv, le chemin de vie classique au Japon. Mais les modèles socio-culturels se sont diversifiés, la société est visiblement plus hétérogène, les jeunes d’aujourd’hui envisagent différemment l’avenir. Dans un sondage mené par la Nippon Foundation auprès d’un panel de jeunes de 18 ans, les jeunes femmes qui pensent « sûrement se marier » sont peu nombreuses.

La Nippon Foundation a interrogé 1 000 personnes âgées de 17 à 19 ans sur leurs perspectives de mariage. À la question « Souhaitez-vous vous marier à l’avenir ? », plus de 60 % des jeunes femmes et hommes sondés ont répondu qu’ils « préféreraient se marier », plus de 40 % d’entre eux répondant même « vouloir se marier ».

Toutefois, à la question de savoir s’ils se marieraient « sûrement », seuls 19,2 % des hommes et 13,7 % des femmes ont répondu par l’affirmative.

Les jeunes ayant répondu qu’ils se marieraient « sûrement » ou « probablement » ont ensuite été priés d’indiquer les raisons de leur réponse. À plus de 60 %, les répondants ont dit vouloir vivre avec la personne aimée, quand 44,2 % des femmes et 36,3 % des hommes ont déclaré vouloir élever des enfants. Soulignons que mariage et éducation des enfants n’étaient pas forcément corrélés dans l’esprit des sondés.

Chez les sondés ayant répondu qu’ils ne se marieraient « probablement pas » ou « certainement pas » la raison la plus fréquemment invoquée par les hommes (47,3%) est qu’ils « n’ont pas ou ne peuvent pas trouver de partenaire ». En revanche, 52,3 % des femmes déclarent que « psychologiquement parlant, la vie en solo sera plus facile », un pourcentage dépassant de beaucoup les 44,1 % de celles déclarant « ne pas avoir de partenaire ou ne pas pouvoir en trouver ». Quand 36,9 % d’entre elles disent ne pas vouloir élever d’enfants, 35,1 % indiquent « ne pas vouloir perdre leur liberté » et 22,5 % répondent « avoir d’autres priorités ». Plus que les hommes, elles semblent majoritairement valoriser le célibat et lui trouver des avantages.

(Photo de titre : Pixta)