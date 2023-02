La proportion de syndiqués au Japon est la plus basse jamais enregistrée depuis 1947

Japan Data

Selon l’enquête de base sur les syndicats, menée en 2022, le nombre de syndiqués est inférieur à 10 millions pour la première fois en cinq ans, et leur proportion n’a jamais été aussi basse depuis le début des statistiques sur le sujet, en 1947.

Au 30 juin 2022, le Japon comptait 9 992 000 syndiqués. Leur proportion a diminué de 0,4 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 16,5 % (estimé), soit le chiffre le plus bas enregistré depuis 1947, première année pour laquelle ces statistiques avaient été effectuées.

Le nombre de femmes syndiquées est de 3 471 000, ce qui représente une augmentation de 2 000 depuis 2021, et leur proportion par rapport au nombre total d’employés était de 12,5 %, soit 0,3 point en moins par rapport à l’année précédente.

Le total d’employés au Japon, incluant à la fois les temps pleins et les temps partiels a augmenté de 680 000 (+1,1 %) par rapport à l’année précédente pour passer à 60,5 millions, tandis que le nombre de syndiqués a baissé à 86 000 (-0,8 %). Parmi les membres de syndicats, on constate une baisse du nombre de travailleurs en temps partiel de 41 000 (-3,0 %) pour un total de 1 404 000.

Le nombre de travailleurs à temps partiel appartenant à des syndicats a atteint un nombre record en 2022, et la proportion par rapport au total de syndiqués a augmenté de 0,5 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 14,1 %.

Le nombre de syndicats a pour sa part baissé de 346 pour atteindre 23 046.

Le secteur manufacturier comptait pour la majeure partie du nombre de syndiqués, à 2 645 000 (soit 26 % du total), suivi par les grossistes et les détaillants à 1 534 000, les services des postes et des transports à 829 000, et le secteur du bâtiment à 837 000.

Le syndicat le plus large, comprenant des affiliations avec des organisations locales, est la « Confédération des syndicats ouvriers japonais » (Rengô) avec 6 952 000 membres (soit une baisse de 39 000 par rapport à l’année précédente), suivie par la « Confédération nationale des syndicats » (Zenrôren) avec 702 000 membres (baisse de 22 000) et le « Conseil national des syndicats » (Zenrôkyô) avec 93 000 membres (baisse de 4 000).

(Photo de titre : fête célébrée par la confédération syndicale Rengô dans le quartier de Shibuya, à Tokyo, le 29 avril 2022. Jiji)