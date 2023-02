Combien les salariés japonais font-ils d’heures supplémentaires ?

Japan Data

Penchons-nous sur le nombre moyen d’heures supplémentaires que font les Japonais. Quelles sont les professions les moins et les plus concernées ?

D’après l’enquête effectuée par Personal Career, une société globale de services en ressources humaines, auprès de 15 000 hommes et femmes d’affaires âgés de la vingtaine à la cinquantaine, la moyenne mensuelle des heures supplémentaires en 2022 a été de 22,2 heures, soit 1,4 heure de plus que celle de l’enquête de 2021 (20,8 heures). Cette augmentation est probablement due à l’assouplissement des restrictions sur l’environnement de travail mises en place en raison du Covid-19 en 2022, avec entre autres la réduction du télétravail.

Par catégorie professionnelle, ce sont les secrétaires et les réceptionnistes qui ont fait le moins d’heures supplémentaires (10 heures), suivis par les professionnels du secteur de la cosmétique (10,4 heures), et les assistants commerciaux (11 heures). Dans l’ensemble, ce sont les professions d’assistant qui se placent en tête de ce classement.

Ce sont les producteurs et les directeurs de publication et de création de sites Web ainsi que les consultants en affaires qui ont le plus grand nombre d’heures supplémentaires, avec 37,1 heures par mois.

Les consultants en affaires ont fait 10,1 heures supplémentaires de plus que lors de l’enquête de 2021. La demande semble avoir augmenté car un plus grand nombre d’entreprises a progressé dans la numérisation des travaux durant la crise sanitaire. Les professionnels du secteur de la planification des produits et de la planification des services ont également enregistré une augmentation de 12 heures de leurs heures supplémentaires par rapport à l’année précédente et se sont brusquement classés à la 4e place alors qu’ils ne figuraient pas dans la liste précédente. Dans les nouveaux modes de vie, les projets apportant une valeur ajoutée et permettant de se différencier de la concurrence sont très recherchés, ce qui a conduit à une augmentation des heures supplémentaires.

Les professions et les tranches d’âge ayant accompli plus de 30 heures supplémentaires sont les créateurs de la trentaine (32,5 heures), suivis par les architectes et ingénieurs civils de la trentaine (31,1 heures) et les créateurs de la vingtaine (30,9 heures). Les professions dites « créatives », qui incluent les producteurs de publication et de sites Web, ainsi que les créateurs de jeux, ont vu dans l’ensemble leur nombre d’heures supplémentaires augmenter en raison de la numérisation de la société qui a accompagné la pandémie de Covid-19.

(Photo de titre : Pixta)