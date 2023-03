La plupart des Japonais ne respectent pas le port obligatoire de la ceinture à l’arrière

Japan Data

Au Japon, si le port de la ceinture de sécurité à l’arrière d’un véhicule est obligatoire depuis 2008, plus de la moitié des passagers ne respectent pas cette règle.

Une enquête menée entre octobre et décembre 2022 par l’Agence nationale de la police et la Fédération automobile japonaise (JAF) révèle que 42,9 % des passagers respectent le port de la ceinture de sécurité à l’arrière d’un véhicule sur les routes. Sur les autoroutes, ce pourcentage a augmenté de 2,3 points d’année en année pour s’élever à environ 78 %, soit le taux le plus élevé depuis la première étude effectuée en 2002.

Selon le Code de la route, le port de la ceinture de sécurité à l’arrière est obligatoire depuis juin 2008, et la même année, le nombre de personnes se pliant à cette mesure a considérablement augmenté. Mais si le port de la ceinture à l’arrière est obligatoire depuis maintenant près de 15 ans, le pourcentage de passagers qui le respectent reste bas par rapport à celui constaté pour les sièges à l’avant du véhicule : plus de la moitié des passagers arrière n’attachent toujours pas leur ceinture de sécurité. Il reste encore beaucoup d’éducation à donner pour faire comprendre qu’une ceinture peut sauver des vies.

(Photo de titre : Pixta)