Japan Data

Le nombre de travailleurs étrangers au Japon a doublé en dix ans : nationalité, secteur professionnel et type de visa

Il y a actuellement 1,8 million de travailleurs étrangers au Japon, soit plus du double d’il y a dix ans. Si la main-d’œuvre vietnamienne est devenue la plus présente sur le territoire, devant la chinoise, le nombre de personnnes venant du Népal, de l’Indonésie et du Myanmar a augmenté très rapidement. Penchons-nous également sur les secteurs dans lesquels ces travailleurs sont le plus représentés et les types de visas délivrés.

