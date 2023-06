La gestion de l’argent est le stress principal des couples japonais

Japan Data

L’argent semble causer plus de stress et de tension au sein des couples japonais que l’éducation d’un enfant où les tâches ménagères.

Une enquête menée par Sony Bank en février dernier auprès de couples dans la trentaine et la quarantaine mariés depuis plus de trois ans a révélé que « l’argent et les comptes du foyer » causait davantage de stress que « les tâches ménagères » et « élever un enfant », le pourcentage total des personnes « beaucoup » ou « assez » stressées par l’argent atteignant 57,2 %.

Plus de la moitié des sondés (56,8 %) ont déclaré qu’ils avaient déjà eu des désaccords avec leur partenaire au sujet du budget du foyer. Les principaux points de contrariété : « ne pas avoir assez d’épargne » et « dépenser trop par rapport aux rentrées d’argent ».

(Photo de titre© Pixta)